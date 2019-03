„Gibt keine großen Ankündigungen“

Von Roland Korntner

„Wir wollen Meister werden, aber der LASK ist hinten dran. Es wird eine enge Kiste. Ganz sicher.“ Salzburg-Trainer Marco Rose bekundete nach dem Ende des Grunddurchgangs einmal mehr seinen großen Respekt vor Verfolger LASK. Denn durch die Punkteteilung haben die Athletiker in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga lediglich vier Zähler Rückstand auf den Serienchampion. Das Wort Meistertitel nimmt beim LASK aber (noch) niemand in den Mund. „Das ist für uns kein Thema“, stellt Trainer Oliver Glasner immer wieder klar. „Von uns gibt es keine großen Ankündigungen“, so der Coach im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Glasner gibt sich betont bodenständig und vorsichtig: „Wir legen wenig Augenmerk auf die Tabelle, sondern auf unsere Leistungen. Wir wollen versuchen, weiter so gute Leistungen auf den Platz zu bekommen, denn wenn uns das gelingt, ist es schwierig, gegen uns zu gewinnen“, betonte der 44-Jährige. Mit dem bisher Erreichten ist er aber „super zufrieden. Es gab viele Höhepunkte“. Sprach’s und zählte einige auf: „46 Punkte aus 22 Spielen und nur zwei Niederlagen. Wir sind daheim und in der Rückrunde ungeschlagen, haben weniger als ein Gegentor pro Spiel bekommen.“ Selbstzufriedenheit stellt sich deshalb aber nicht ein. „Es gibt immer und überall Potenzial, sich zu verbessern. Daran werden wir arbeiten“, versicherte Glasner.

In der Meistergruppe (Auslosung morgen) geht es am 31. März weiter, in der Länderspielpause warten auf sein Team am Freitag ein Test gegen Austria Klagenfurt und dann von Samstag bis Montag endlich wieder einmal ein freies Wochenende.