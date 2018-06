Giftanschlag in Köln vereitelt

Die deutschen Behörden haben laut Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Terroranschlag vereitelt. Ein 29-jähriger Tunesier hatte in seiner Wohnung in Köln biologische Kampfstoffe hergestellt. Er sei laut Behörden etwa bei der Herstellung von hochgiftigem Rizin bereits weit fortgeschritten gewesen. Laut „Rheinischer Post“ hätte die gefundene Menge an Zutaten zur Herstellung von bis zu 1000 toxischen Dosen gereicht.

Die Sicherheitsbehörden waren auf den Mann aufmerksam geworden, weil er auffällige Einkäufe im Internet getätigt hatte. „Anfang Juni 2018 setzte der Beschuldigte sein Vorhaben um und stellte erfolgreich Rizin her“, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Gestern wurden zwei Wohnungen des Mannes durchsucht sowie sechs leerstehende Wohnungen, zu denen er Zugang gehabt haben könnte. Deutschen Medien zufolge soll der Tunesier erst im November 2016 nach Deutschland gekommen sein.