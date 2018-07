Giftköder gefressen: Retriever schwebt in Lebensgefahr

Fleisch in Ottensheim war mit Nervengift präpariert

OTTENSHEIM — Vorsicht Hundebesitzer in Ottensheim (Bez. Urfahr-Umgebung): Ein Unbekannter hat entlang des Treppelweges beim Sportplatz zumindest einen mit Nervengift präparierten Köder ausgelegt. Ein Vierbeiner hat ihn gefressen und schwebt seitdem in Lebensgefahr.

Die 30-jährige Hundehalterin war mit dem Golden Retriever am frühen Mittwochnachmittag spazieren gegangen. Dabei dürfte das Tier den Giftköder gefressen haben. Am Nachmittag fing der Hund zu zittern an, hechelte stark und hatte Wahrnehmungsschwierigkeiten. Die Frau brachte ihn zum Tierarzt, die Blutanalyse zeigte, dass der Hund mit einem Nervengift vergiftet wurde. Infos: Polizei Ottensheim, Tel. 059133/4337.