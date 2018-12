Gigler, Reitshammer und Kreundl im WM-Semifinale out

Die Österreicher Bernhard Reitshammer, Heiko Gigler und Lena Kreundl haben am Donnerstag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Hangzhou das Finale über 100 m Lagen verpasst. Der Tiroler Reitshammer wurde in den Semifinalläufen mit österreichischem Rekord Zehnter, wobei er in 52,51 Sekunden den ihm im Vorlauf von Gigler entrissenen österreichischen Rekord um 1/100 verbesserte.

Der Kärntner Gigler blieb in 52,99 Sek. erneut unter 53 Sekunden, davor war seine Bestzeit bei 53,19 gestanden. Der 22-Jährige belegte in seinem allerersten WM-Bewerb Endrang 13. Reitshammer fehlten nur 18/100 auf den für Freitag angesetzten Endlauf der Top Acht.

Gigler hatte bei seinem Vorlauf zuvor die ein Jahr alte nationale Bestzeit von Reitshammer um 4/100 auf 52,52 Sekunden gedrückt. Seine persönliche Bestleistung verbesserte der Kärntner um gleich 67/100: “Der Einzug ins WM-Semifinale ist gewaltig. Österreichischer Rekord ist unglaublich, das hätte ich nicht erwartet. Umso glücklicher bin ich. Mein WM-Ziel ist mit Semifinale und Ö-Rekord dazu auf jeden Fall erreicht.”

Der mit 24 Jahren um zwei Jahre ältere Reitshammer schlug im Vorlauf in 52,78 Sek. als Elfter an. “Es war kein perfektes Rennen, aber Semifinale ist schon sehr gut”, sagte der Tiroler und kündigte einen Rückangriff auf die OSV-Bestmarke an.” Diese gelang ihm dann auch im Halbfinale.

Lena Kreundl fixierte dann in ihrem Semifinale ebenfalls österreichischen Rekord. Die 21-Jährige verbesserte über 100 m Lagen ihre vor zwei Jahren bei der Windsor-WM fixierte bisherige nationale Bestmarke um 21/100. In 49,46 Sekunden reichte es zu Rang elf, auf den Endlauf der Top acht fehlten ihr 82/100.