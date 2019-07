Gipfel der Brodler

Das ist EUropa: Mühsam, extrem mühsam. Gerade bekommen wir es wieder vorgeführt.

Die gute Nachricht: Irgendwann, vielleicht „schon“ heute, werden sich die Gipfelstürmer zusammengerauft und fünf, sechs der wichtigsten EU-Jobs vergeben haben.

Die schlechte Nachricht: Das wird nicht besser. Es fehlt jeder Hinweis auf eine Zunahme der Einsicht des politischen Personals in die Notwendigkeit, der Komplexität des globalisierten und digitalisierten Alltags mit Gemeinschaftsgeist zu begegnen.

Die langen Brüsseler Nächte sind nichts Neues, auch nicht, dass man sich gelegentlich ergebnislos vertagen muss. Aber die Zeiten, in denen ein derart ineffizientes System im globalen Wettbewerb mithalten konnte, sind längst und endgültig vorbei. Die Welt dreht sich immer schneller und Europa brodelt herum.

Im aktuellen Schacher geht es um ein paar Spitzenposten, noch gar nicht um die Herausforderungen in der Sache.

Die Wirtschaft beginnt sich einzutrüben, die Migrationsproblematik ist nicht ansatzweise gelöst, bald wird uns wieder der Brexit in Atem halten und das Klima will gerettet werden.

Auch wenn die Suche nach dem alle Interessen austarierenden Kompromiss ein Markenzeichen Europas ist, so, wie das jetzt läuft, geht es nicht mehr lange gut.