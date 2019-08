Gipfel ebnet Weg für US-iranisches Treffen

Konkrete Lösungen sowie mögliche Lösungswege bei einem Teil der großen internationalen Krisen hat der G-7-Gipfel gebracht. Am gestrigen letzten Tag des Treffens der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten stand denn auch demonstrative Einigkeit im Vordergrund.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel betonte vor allem die Fortschritte im Atomstreit mit dem Iran. Dabei könnte es sogar zu einem US-iranischen Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Hassan Rouhani kommen, kündigte der Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, an.

Man habe bei den Gesprächen die Voraussetzungen für ein solches Treffen „in den kommenden Wochen geschaffen“. Trump bestätigte dies: „Wenn die Umstände stimmen, wäre ich sicherlich bereit.“ In den Verhandlungen darüber hatte es eine Überraschung gegeben, als – wie berichtet – der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif auf Einladung des französischen Präsidenten Macron nach Biarritz angereist kam.

Streit über Digitalsteuer ist beigelegt

Beigelegt ist auch der Streit um die französische Digitalsteuer für US-Konzerne wie Google und Amazon. „Wir haben eine Einigung erzielt“, berichtete Macron und kündigte an, die Steuer werde abgeschafft, sobald es eine Lösung auf internationaler Ebene gebe.

Auch bei einem weiteren Wirtschaftsthema ist man vorangekommen: So lobte Trump die bilateralen Fortschritte auf dem Weg zu einem Handelsabkommen zwischen den USA und Japan.

Geschlossen gegen Regenwald-Brände

Einig war man sich auch in einem wichtigen Umweltthema: Man werde gemeinsam den Kampf gegen die Waldbrände in den Amazonas-Urwäldern verstärken. Die G-7 wollen einen Soforthilfefonds von 20 Millionen Dollar auflegen.

Harter Schlagabtausch mit Bolsonaro

Bei diesem Thema gab es einen heftigen Schlagabtausch zwischen Macron und dem rechten brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro, dem vorgeworfen wird, mit seiner Politik Brandrodungen zu fördern. Bolsonaro hatte auf Facebook einen sexistischen Beitrag, der sich gegen Macrons Gattin richtete, gebilligt. Macron verurteilte dieses Verhalten als „überaus respektlos“ und deutete seine Hoffnungen auf ein baldiges Ende von Bolsonaros Amtszeit an.

Im Streit um die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel für scharfe Kritik an den Handelspraktiken der Europäischen Union genutzt. Merkel regte an, so schnell wie möglich in „vertiefte Gespräche“ über Handelsfragen zu treten. Eine Intensivierung des Handels sei im beiderseitigen Interesse. Trump, den Merkel schon mehrmals eingeladen hatte, kündigte an, „sehr bald“ nach Deutschland zu kommen.

Doch noch eine kurze Abschlusserklärung

Keine Fortschritte hat es unterdessen in der Brexit-Frage gegeben. Dafür hat man sich entgegen früherer Planungen doch auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt – wenn auch auf eine kurze mit einer Länge von nur einer Seite. Zuvor hatte Macron geplant, wegen der Differenzen mit Trump auf eine derartige Erklärung zu verzichten.

Im nächsten Jahr wird Trump Gastgeber für die G-7 sein. Das Treffen könnte in einem seiner Golfhotels in Miami stattfinden.