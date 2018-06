Gipfel läutet schärfere Migrationspolitik ein

Etwa zehn EU-Regierungschefs sollen am Sonntag in Brüssel konkrete Maßnahmen beschließen: Schärfe Kontrollen, Hilfe für Transitländer

Der EU-Minigipfel zur Asylpolitik soll eine restriktivere Migrationspolitik der EU einleiten. Die EU-Kommission schlägt schärfere Kontrollen für Asylwerber und eine Unterstützung nordafrikanischer Transitstaaten vor. Es geht um „eine höhere finanzielle und materielle Unterstützung“ dieser Länder zur Verhinderung von Fahrten übers Meer. Vor allem Libyens Küstenwache soll Boote am Ablegen hindern. Dies wäre „ein Schlüsselelement zur Verhinderung illegaler Migration“, heißt es im Entwurf für einen Beschluss der am Sonntag in Brüssel erwarteten Regierungschefs aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland, Bulgarien, Spanien, den Niederlanden, Malta, Belgien, Dänemark und Slowenien. Die Visegrad-Staaten boykottieren den Gipfel.

Die Grenzschutzagentur Frontex soll bis Ende 2020 von 1600 auf 10.000 Mann erhöht werden. Bislang war das erst bis 2027 vorgesehen. Brüssel kommt damit einer Forderung auch Österreichs nach.

Sanktionen gegen herumreisende Asylwerber

Kommissionschef Jean-Claude Juncker will zudem Asylbewerber sanktionieren, die nicht in dem für sie zuständigen EU-Land bleiben. Das kommt der CSU entgegen, die andernorts in der EU registrierte Asylwerber an der deutschen Grenze abweisen will. Das ist auch der Kern des Streites mit Kanzlerin Angela Merkel, die keinen nationalen Alleingang will.

Italiens Conte will kein vorgefertiges Dokument

Der Entwurf ist aber noch nicht fix. Denn Italiens Regierungschef Giuseppe Conte sagte Merkel am Donnerstag in einem Telefonat, „dass es für mich inakzeptabel gewesen wäre, an diesem Gipfel teilzunehmen, wenn es schon einen vorgefertigten Text dafür gibt“. Merkel habe dann zugesagt, dass der öffentlich gewordene Entwurf der Erklärung „beiseite gelegt“ werde. Möglicherweise gibt es gar kein formelles Schlussdokument, sondern, so Conte, nur einem Überblick über die angesprochenen Fragen.

Orban: „Achse Visegrad-Wien“

Auf eine harte Linie in der EU-Migrationspolitik pochte am Donnersatg auch ein Gipfel der vier Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien mit Österreich in Budapest. Osteuropäische Staaten pochen im Streit über die EU-Flüchtlingspolitik auf eine harte Linie. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban forderte nach dem Treffen eine Verstärkung der Überwachung der Außengrenzen der EU. Zudem sollten Flüchtlinge die Bearbeitung ihrer Asylanträge außerhalb der EU abwarten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nahm als künftiger EU-Vorsitzender teil. Die fünf Staaten seien sich einig, „dass Europa in der Lage sein muss, seine Grenzen zu schützen und die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren“, sagte Orban, der von einer „Achse Visegrad-Wien“ sprach.

Er wisse, das Kurz in der EU insbesondere als künftiger Ratsvorsitzender eine Schlüsselrolle bei Themen wie Migration oder Budgetfragen habe. „Wir hoffen, dass die EU nach der Präsidentschaft eine fairere und sicherere Gemeinschaft sein wird als jetzt,“ so Orban, der aber auch auf einen Dissens mit Österreich in der Frage der Flüchtlingsquoten hinwies. Die Visegrad-Staaten haben sich einem von Österreich mitgetragenen Beschluss zur Verteilung von Flüchtlingen widersetzt.

Die Visegrad-Staaten werden am Minigipfel zur Flüchtlingspolitik am Sonntag in Brüssel nicht teilnehmen, obwohl der tschechische Premier Andrej Babis das für sein Land noch am Vortag angekündigt hatte. „Sie wollen einen Vorschlag wieder aufwärmen, den wir bereits abgelehnt haben“, begründete Polens Premier Morawiecki die Ablehnung.