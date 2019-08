Giraffennachwuchs im Zoo Schmiding bei Wels

Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ist am Freitag ein Giraffenbaby auf die Welt gekommen. Die kleine Giraffe sei 1,75 Meter groß und wiege rund 50 Kilogramm, teilte der Zoo am Sonntag mit. Mutter und Kind seien wohlauf.

Die ersten Tage bleiben die Mutter und ihr Nachwuchs noch im Innenbereich der Afrikaanlage. Unter Aufsicht eines Tierpflegers können Zoobesucher dennoch mehrmals täglich vorsichtige Blicke auf das Giraffenbaby werfen, hieß es in einer Aussendung des Zoos.