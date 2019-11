‚Giving Tuesday‘ statt ‚Black Friday‘

Millionen von Euro gehen derzeit wieder über die virtuellen Ladentische, wenn der Online-Handel zur „Cyber-Week“ mit dem „Black Friday“ und dem „Cyber Monday“ zu seinem — oftmals nur vermeintlichen — Schnäppchenkauf einlädt.

Als Gegenbewegung dazu gilt der „Giving Tuesday“, den es heuer am 3. Dezember erstmals in größerem Rahmen auch in Österreich gibt.

An diesem weltweiten Tag des Gebens und Spendens — mehr als 100 Organisationen und Unternehmen aus Österreich sind dabei — geht es nicht um den eigenen Vorteil, sondern darum, anderen zu helfen.

Hier macht Geldausgeben wirklich Sinn. Zumal auch das gute Gefühl, geholfen zu haben, jenes über so manches Schäppchen leicht übertrifft. Ausprobieren!