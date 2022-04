Glanzlichter und Scheinwerfer

Vor vollem Haus und viel Prominenz zündete die Musikschule Linz mit ihrem ideenreichen Chef Christian Denkmaier am 31. März im Linzer Oberbank-Kulturforum in einem abwechslungsreichen Konzertabend eine Reihe von musikalischen Glanzlichtern der aufstrebenden Jugend.

Bravouröser Einsatz der jungen Solisten

Sechs Solistinnen und zwei Solisten im Alter zwischen elf und 19 Jahren bewältigten größtenteils mit Bravour ein Programm, das um das Zentrum Klassik und Romantik auch jazzige und barocke Töne hören ließ. Geigerin Kristin Lenczuk und Oboistin Anne-Sophie Baehr spielten Vivaldi bzw. Cimarosa sehr ansprechend, Cellistin Ricarda Landl maß sich an einem Konzertsatz Boccherinis.

Flötistin Emma Dorfinger fand sich einfühlsam in den virtuosen Klippen von Bornes Carmen-Fantasie zurecht, während Violinistin Ida Gillesberger mit dem Solopart im Kopfsatz von Lalos „Symphonie Espagnole“ temperamentvoll den ersten Höhepunkt des Abends meisterte. Pianist Matthias Achleitner gestaltete Gershwins „Rhapsodie in Blue“ brillant und dynamisch heftig kontrastierend.

Waren dies schon Glanzlichter, so drehten Saxophonist Xaver Gumpenberger souverän durch Molinellis „Four Pictures from New York“ und Geigerin Nina-Sofie Berghammer hochvirtuos mit dem Finale des Violinkonzerts von P. I. Tschaikowski die Scheinwerfer des vielbejubelten Abends auf. Das bestens einstudierte Symphonie-Orchester der Musikschule präsentierte sich in Hochform, von Dirigent Ingo Ingensand sicher durch die intensiven Herausforderungen des Programms geführt. Moderatorin Ulla Pilz begleitete Publikum und Musizierende kompetent und charmant. Großer Applaus & Standing Ovations für alle!