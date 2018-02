Glanzvoller Ball, gut beschützt

Glanzvoll war er wieder, der gestrige 62. Wiener Opernball: Auch heuer gaben sich wieder zahlreiche Prominente aus aller Welt am Ball der Bälle die Klinke in die Hand. So feierten nicht nur die 144 Debütantenpaare am berühmten Tanzparkett Premiere, sondern auch mehrere Vertreter der österreichischen Bundesregierung. Angeführt wurden diese zum ersten Mal von Bundeskanzler Sebastian Kurz samt Freundin Susanne Thier. Als Ehrengast brachte dieser die Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie mit. Ebenfalls zu Gast beim Kanzler: Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar, der seinen Partner Matthew Barrett mitbrachte. Eine Premiere aus oberösterreichischer Sicht erlebte auch Thomas Stelzer, der in Begleitung seiner Frau Bettina zum ersten Mal als Landeshauptmann auftanzte. Bereits zum zweiten Mal mit dabei waren Bundespräsident Alexander van der Bellen und Ehefrau Doris Schmidauer.

Während drinnen Walzerklänge dominierten, sorgten vor der Staatsoper rund 350 Polizisten für Sicherheit. Die von der Kommunistischen Jugend Österreichs organisierte Demo gegen den Ball war zwar laut, aber klein: Laut Polizei nahmen 90 Personen teil, es gab zwei Anzeigen.

Einen ausführlichen Bildbericht über das Ballereignis der Alpenrepublik lesen Sie in der Samstag-Ausgabe des VOLKSBLATTS.