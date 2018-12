Glasner spielte für die LASK-Profis Christkindl

In zehn Tagen kommt das Christkind, LASK-Trainer Oliver Glasner ist in diese Rolle aber schon vorher geschlüpft und hat seinen Schützlingen einen Wunsch erfüllt. Der lautete: längerer Winterurlaub! „Weil wir zum ersten Mal bei Rapid gewonnen haben, habe ich ihnen einen Wunsch freigestellt“, erklärte er. Die Vorbereitung aufs Frühjahr startet nun statt am 10. Jänner erst am 14. Jänner. „Das haben sich aber auch alle verdient“, so der LASK-Trainer.

Der sein Team nach dem letzten Bundesligaspiel am Samstag (17) gegen Mattersburg nicht nachtrainieren lässt, nach einer kurzen Abschlussbesprechung inklusive einiger Szenen vom Herbst mit einem Heimprogramm in die Pause entlässt. Obwohl sich die körperliche Müdigkeit trotz straffen Programms in Grenzen hält. „Wir sind in einem Top-Zustand“, weiß Glasner, der zuletzt Leistungstests durchführen ließ.

Für den Kopf kommt die Pause aber durchaus gelegen. „Wenn man so lange zusammen ist und immer einen vorgegebenen Ablauf hat, besteht sehr wenig Handlungsspielraum. Da ist es mal gut, wenn wieder einmal tun kann, was man will.“

Am Spielersektor wird sich ebenfalls was tun, der Abgang von Erdogan wird definitiv mit einem Transfer kompensiert. cg