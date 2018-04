Glaube an die Wende muss für Bayern Berge versetzen

Um 10.30 Uhr hebt der FC Bayern am Montag nach Madrid ab. Mit an Bord ist neben David Alaba, der am Sonntag nach seiner Verletzung wieder trainieren konnte, vor allem eines: Der Glaube an die Wende gegen Real und den Einzug ins Finale der Champions League. „In der Kabine merkt man, wie sehr wir das wollen. Wir werden zu 100 Prozent alles in die Waagschale werfen“, versprach Alaba vor dem Rückspiel am Dienstag (20.45, live ORF eins, ZDF, SRF zwei, Sky), für das sich auch Javi Martinez fit meldete. Arjen Robben fällt aus.

Für einen Aufstieg müssten die Münchner allerdings ein seltenes Kunststück vollbringen. Seit Gründung der CL 1992/93 sind die Bayern in der K.o.-Phase erst drei Mal nach einer Hinspielniederlage aufgestiegen und noch nie nach einer Heimpleite: 2007 gelang nach einem 2:3 mit einem 2:1-Erfolg über Real das Weiterkommen, 2012 nach einem 0:1 mit einem 7:0 gegen Basel. Und 2015 drehten die Deutschen ein 1:3 in Porto mit einem 6:1.

Andererseits könnte sich auch ein echtes Trauma fortsetzen: In den vergangenen vier Jahren scheiterte der FCB jeweils an spanischen Mannschaften.

Zidane warnt: „2:1 ist kein verlässliches Polster“

Für Real-Trainer Zinedine Zidane kein Grund, euphorisch zu werden. „Das 2:1 ist kein verlässliches Polster, es ist noch alles möglich“, warnte der Franzose. „Wir müssen besser spielen, als bei allen bisherigen Partien in diesem Jahr.“ Mittelfeldmann Casemiro war da schon gelassener. Alles andere als das dritte CL-Finale in Serie ist für Real „keine Alternative“.

Am Wochenende schonte Zidane wie Heynckes mehrere Leistungsträger: Nur zwei Akteure vom Hinspiel standen beim 2:1 gegen Leganes in der Startelf, bei Bayern (4:1 gegen Frankfurt) waren es drei.

cg