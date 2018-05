„Glaube nicht an Kollektivschuld“

Zweifach wurde am Dienstag der Befreiung Österreichs vom NS-Regime und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges gedacht: Am Vormittag mit einem Festakt im Bundeskanzleramt, bei dem der Künstler Arik Brauer dafür plädierte, die „zarte Pflanze“ Demokratie zu pflegen und Antworten auf die „Schuldfrage“ suchte, und am Abend dann mit dem „Fest der Freude“ am Wiener Heldenplatz samt Gratiskonzert der Wiener Symphoniker.

Zum NS-Alptraum, der am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende ging, hat der 89-jährige Brauer eine klare Meinung: „Ich glaube nicht an eine Kollektivschuld“ — doch irgendjemand müsse schuldig sein, fragt Brauer und gibt auch die Antwort: „Die Macher, die Konstrukteure dieser Tragödie, die haben sich natürlich schuldig gemacht“. Es musste eine neue Generation heranwachsen, so Brauer: „Und ich bin sicher, dass heute in Österreich die überwältigende Mehrheit der Menschen durchaus imstande ist, die Situation und die Wahrheit von der Zeit des Zweiten Weltkriegs richtig einzuschätzen“.

Zarte Pflanze Demokratie ununterbrochen pflegen

Gewonnen habe letzten Endes auch die Demokratie über die Diktatur. „Die Demokratie ist eine zarte Pflanze, das wissen wir, und man muss sie ununterbrochen pflegen und gießen.“ Unterschiedliche Interessen, Denkweisen und Gefühle der Bevölkerung machten all das sehr kompliziert, gehe vielen auf die Nerven und lasse teils auch den Wunsch nach einer starken Hand laut werden. Jedoch: „Diktatur kann man nicht ein bisserl kriegen“, und das Leben unter ihr sei fürchterlich, denn „denn da kommt das Böse und das Widerwärtige, das in uns lebt, an die Oberfläche“.

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist der 8. Mai „ein Tag der Freude“, aber auch ein Tag, „an dem wir uns unserer Verantwortung stellen müssen“. Österreich habe lange gebraucht, um sich mit seiner Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen, betonte er.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hob unter anderem die Verantwortung gegenüber den Opfern des Dritten Reichs hervor — „dass so etwas nie wieder in unserer Geschichte Platz greifen kann und der Antisemitismus ein Ungeist ist, der nicht nur in unserer Bevölkerung da oder dort vorhanden ist, sondern leider Gottes auch in den letzten Jahren importiert wurde“.

Kurz würdigte in diesem Zusammenhang Brauer als „kritischen Geist“ wenn es darum gehe, „den noch immer vorhandenen, aber ach den importierten Antisemitismus nicht nur anzusprechen, sondern auch zu bekämpfen“.