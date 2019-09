„Glitzernde, funkelnde Nonnenrevue“

Bald ist es soweit und die erste Produktion der neuen Spielzeit für das Linzer Musiktheater startet: Das Musical „Sister Act“ feiert seine Premiere kommenden Samstag im Großen Saal des Theaterhauses am Volksgarten. Beinahe jeder kennt die höchst erfolgreiche Filmvorlage von 1992 mit der unvergleichlichen Whoopi Goldberg als Deloris Van Cartier.

Eine erste Bühnenfassung als Musical wurde schließlich 2006 in Kalifornien aufgeführt. Disney-Hauskomponist und Oscar-Gewinner Alan Menken („Die Schöne und das Biest“, „Der Glöckner von Notre Dame“) schrieb dafür die Musik. 2010 kam dann die erste deutschsprachige Produktion auf die Bühne, und zwar in Hamburg. Ab 2011 war im Ronacher Wien für 15 Monate das Werk als erste heimische Produktion zu sehen.

Eigeninszenierung in Linz

In Linz gibt es – hier bereits generell zur Tradition gewachsen – eine Eigeninszenierung des weltweit von mehr als sieben Millionen Menschen in 22 Ländern gesehenen Musicals zu erleben. Für die Regie verantwortlich zeichnet dabei niemand geringerer als Andreas Gergen, der unter anderem mit dem Fendrich-Musical „I Am From Austria“ große Erfolge feierte und der in seiner bunten Karriere von klassischen Opern bis hin zu popkulturellen Musicals alle Genres zu bedienen wusste. Für Gergen spielt das Showelement in „Sister Act“ natürlich eine gewisse Rolle, aber nicht nur: „Ich habe auch das Anliegen, mit meinen Produktionen Fragen aufzuwerfen, die sich die Zuschauer dann selbst beantworten müssen. Unsere Deloris erfährt im Kloster eine persönliche Erfüllung.

Am Ende kommt es dann zu einer glitzernden, funkelnden Nonnenrevue.“ Tertia Botha ist gut gewappnet für die Hauptrolle der Deloris, wie sie gestern beim Pressegespräch verriet: „Es ist eine riesen Ehre Whoopis Rolle zu verkörpern, trotzdem will ich natürlich bei mir bleiben, mein eigenes Ding machen.“ Die Musikalische Leitung übernimmt Tom Bitterlich, Kim Duddy choreografiert. Für sie ist „die ,Sisterhood’ das Stück!“ Linz verspricht sich viel Zuspruch fürs neue Musical: 36 Vorstellungen bis zum Mai 2020 sind fürs erste angesetzt. Karten unter: 0732/76 11-400.