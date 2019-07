Glitzerwesen aus einer Scheinwelt

Von Renate Wagner

Filme, in denen große Stars im Mittelpunkt stehen, folgen meist gewissen Mustern, die auf das sentimentale Mitleid des Publikums abzielen: Ja, sie sind reich und berühmt, aber sind sie nicht auch arm, diese Glitzerwesen? Regisseur Brady Corbet hegt allerdings kein Bedauern, wenn er in „Vox Lux“ die Geschichte von Celeste erzählt (die in den späteren Show-Szenen wie ein Madonna-Abklatsch wirkt). Was er wirklich in den Griff bekommt, ist ein Business, das seine Kinder frisst, ohne dass diese nun als unschuldige Opfer dastehen.

Wie eine junge Frau zum Star gemacht wird

Wie die (fiktive) Celeste zum Star gemacht wird, ist eine typisch amerikanische Geschichte, die im Zeitalter der sozialen Medien wohl überall gleich funktionieren würde. Als Teenager wird sie Opfer eines Schulkollegen, der wild um sich schießt. Verletzt im Spital, klimpert sie ein Liedchen. Man schleppt sie von Fernsehshow zu Fernsehshow, macht sie zum „Gesicht“ der gesellschaftlichen Trauer, zum „Opfer der Gewalt“ — und baut um den Song eine Medienmaschinerie, die Celeste, gemeinsam mit ihrer wenig älteren Schwester, zu Stars macht, der die Kassen klingeln lässt. Was zwei Teenager, die da in den Abgrund des Show-Business stürzen, nicht wirklich vertragen. Und wie schnell ist eine so hoch gezüchtete Karriere wieder zu Ende.

Im ersten Teil des Films wird Celeste von der noch halb unschuldsvoll wirkenden Raffey Cassidy gespielt. Im zweiten Teil des Films ist sie wieder da, diesmal als Celestes Tochter. Celeste hat sich in Natalie Portman verwandelt, die zwar nur den halben Film für sich beanspruchen kann – diesen aber ganz. Die Celeste, der nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten ein Comeback gelungen ist, hat sich total verwandelt. Die künstliche Glitzer-Ikone, der man jetzt begegnet, putzt ihr Image immer noch mit der „Gewalt“ in dieser Welt auf. Sie ist cool und zynisch geworden und gar nicht mehr nett, sie weiß, dass in dem Business, in das sie zurückkehrt, das große Geld zu machen ist, und nichts anderes will sie. Indem sie skrupellos alles bedient, was von ihr erwartet wird – jede Menge falscher, vorgespielter Gefühle inbegriffen. Die Menschen ihres Lebens bleiben auf der Strecke. Sie nicht.

Wenn uns der Regisseur damit sagen will, dass alles, was in dieser Branche als „echt“ verkauft wird, nur brutaler Fake ist – dann ist ihm das gelungen. So, wie Natalie Portman das vermittelt, erzeugt sie damit Gänsehaut.