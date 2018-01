Glück und Nerven fehlten zum Sieg

Von Christoph Gaigg

Länderspiel-Atmosphäre im Sportpark Lissfeld! Mit einem organisierten Fanbus stürmte Tischtennis-Topteam Tarnobrzeg (POL) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League die Linzer Halle. Die sorgten, wie auch die Heim-Anhänger, für beste und stets faire Stimmung. Jubeln konnten nach dem 3:1 der Polinnen vor allem die Gästefans, wenngleich sich die Linz-Froschberg-Ladies äußerst teuer gegen Europas Nummer eins verkauften.

„Wir haben gezeigt, dass wir bestehen können. Ein bisschen Glück hat gefehlt und in den entscheidenden Phasen hatten sie mehr Stehvermögen“, sagte Linz-Manager Günther Renner, der trotzdem stolz war. „Es war ein großer Kampf, spielerisch waren wir sicher nicht schlechter.“ Auch Verbandspräsident Hans Friedinger meinte: „Super Leistung.“

Nach 3:27 Stunden setzte sich aber Routine (Durchschnittsalter des Viererteams 32,7) gegen Jugend (23,2 Jahre) durch. Auch, weil in Schlüsselszenen wie bei Zhang Mo im dritten Satz beim Stand von 10:8 (am Ende 10:12) Nerven und Glück fehlten. „Besser sind unsere Chancen nicht geworden“, ist Renner realistisch. Aber: „Wir fahren nicht hin, um zu verlieren.“ Das Rückspiel steigt am 9. Februar.

Linz AG Froschberg – Tarnobrzeg (POL) 1:3

Sofia Polcanova – Li Qian 3:2 (-8, 9, 9, -8, 9)

Zhang Mo – Han Ying 2:3 (12, -3, -10, 9, -7)

Linda Bergström – Elizabeta Samara 1:3 (-6, 7, -8, -10)

Polcanova – Han Ying 1:3 (-9, 8, -7, -6)