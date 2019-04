Glücksspiel-Razzien: 129 illegale Geräte

WIEN — Bei einer bundesweiten Schwerpunktaktion gegen illegales Glücksspiel gelang der Finanzpolizei ein gewaltiger Coup: 129 illegale Glücksspielgeräte wurden beschlagnahmt, gab Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs bekannt. Die Aktion ging am Montag zeitgleich in Wien, OÖ (57 Geräte), Salzburg und dem Burgenland über die Bühne. 93 Finanzpolizisten in 17 Teams führten Razzien in 19 Lokalen durch.

Deren Betreiber machten es den Beamten nicht leicht. So wurden etwa Reizgasanlagen vorgefunden, Eingangstüren waren mit massiven Magnetplatten gesichert und Schleusentüren erschwerten den Zugang zum Lokal. Letztlich nutzten diese Maßnahmen aber nichts, die Beamten verschafften sich überall Zutritt.

Die Glücksspielautomaten selbst waren teilweise mit Stromunterbrechern ausgestattet, die via Funk ausgelöst wurden, um die Geräte beim Zugriff abzuschalten. Den Finanzpolizisten gelang es aber, sie wieder betriebsbereit zu machen und somit das illegale Glücksspiel noch vor Ort nachzuweisen. Manche Geräte waren auch in geheimen Zimmern versteckt. Sämtliche Geräte wurden beschlagnahmt und in Verwahrlager gebracht. Gegen die Betreiber wird ein Verfahren nach dem Glücksspielgesetz eingeleitet. „Die Finanzpolizei hat dank der akribischen Vorbereitung des Einsatzes einen beachtlichen Erfolg im Kampf gegen diese illegalen Machenschaften und für den Spielerschutz errungen“, so Fuchs.