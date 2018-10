„Glühwürmchen“ im Straßenverkehr

LINZ – „Glühwürmchen“ heißt die neue Verkehrssicherheitsaktion des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), die die Kleinen sichtbarer machen soll. Am Dienstag wurde sie in einem Linzer Kindergarten gestartet, nun wird sie österreichweit ausgerollt. „Mit der Aktion sollen Kindergartenkinder und Erstklassler auf spielerische Art und Weise über die Gefahren bei Dunkelheit und schlechter Sicht und die Notwendigkeit des Tragens von heller und reflektierender Kleidung aufmerksam gemacht werden“, betont KFV-Direktor Othmar Thann. In einer Wintersaison können 200 Kindergärten damit erreicht werden. Die Handpuppen Glühwürmchen „Glitzi“ und Henne „Berta“ helfen den Pädagogen bei der Vermittlung. Ein Bastelkoffer soll für Nachhaltigkeit sorgen. „Kinder sind die besten Botschafter für die ganze Familie“, ist Kindergartenreferentin Eva Schobesberger überzeugt. „Zur Bildung gehören auch die sozialen Skills“, freut sich Bürgermeister Klaus Luger über den Start in Linz.

In den vergangenen fünf Jahren verunglückten auf Österreichs Straßen 6545 Fußgänger bei Dunkelheit, darunter 114 Kinder bis zum 6. Lebensjahr. Tragen noch 54 Prozent der Kinder bis elf Jahre helle Kleidung, sind es bei den über 65-Jährigen nur noch 30 Prozent.