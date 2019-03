Gmunden diesmal nicht der große Derbyfavorit

Die Ausgangsposition vor dem dritten OÖ-Derby der Saison heute (19, live Sky Sport Austria) ist sehr, sehr interessant. Auf der einen Seite die Gmundner Hausherren, die mit zwei Niederlagen (wieder einmal) schlecht aus einer Pause gestartet sind.

Auf der anderen die Flyers Wels, die mit fünf Siegen in Serie die Mannschaft der Stunde sind — und das letzte Duell gewonnen haben. „Die Vorzeichen sind wesentlich spannender als vor zwei Monaten“, übte sich Swans-Geschäftsführer Richard Poiger in Galgenhumor. „Die Ausgangslage ist 50:50, wegen dem Heimvorteil ist Gmunden aber leichter Favorit“, meinte Wels-Trainer Sebastian Waser. Von einer Gmunden-Krise will er nichts wissen. „Das ist Jammern auf hohem Niveau.“

Gmunden unter Druck

Die drittplatzierten „Schwäne“ sind jedenfalls mehr unter Zugzwang als die Gäste (5.). Das ergibt sich schon allein aus dem Stellenwert, den das Derby am Traunsee genießt. „Ein Sieg würde es für alle Beteiligten leichter machen“, ist sich Poiger bewusst, sagt aber auch: „Das Blödeste wäre ein Sieg, weil etwa die Welser so schwach spielen.“ Denn dann schiene alles wieder in Ordnung. Poiger will sehen, dass „wir den nächsten Schritt machen.“

2014 verloren die Swans übrigens letztmals zwei Liga-Derbys in Serie, damals noch gegen den WBC.