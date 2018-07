Gmunden, ganz am Puls der Zeit

Von Georgina Szeless

Zu Beginn das übliche Zeremoniell: Mehrfache Begrüßungsworte von den Veranstaltern der Salzkammergut Festwochen Gmunden an die zahlreich erschienenen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur, die das Stadttheater Gmunden bis in die Ränge füllten. Angeführt von Bürgermeister Stefan Krapf alle reichlich bedankt für ihr Interesse an Oberösterreichs größtem Sommerfestival, das längst eine ausdehnende Erweiterung auf alle Jahreszeiten erfuhr und unter der kunstsinnigen Intendantin Jutta Skokan heuer mit Veranstaltungen zwischen St. Wolfgang bis Kremsmünster aufwartet. Das fest gespielt wird nach allen Richtungen zwischen Tradition, Moderne und Avantgarde und dies fast auffallend mit einem literarischen Schwerpunkt, zeigte sich auch in dem überbordenden Eröffnungsprogramm, in dem das Gmundner Festival auch seinen Fokus auf die junge Generation richtete.

So zog gleich zu Beginn der Kinderchor unter der Leitung von Annemarie Hauer mit Walter Kienesberger am Klavier zu Liedern aus der gelebten Praxis einer Musikvolksschule ein und führte auch fantasievolle Szenen auf, optisch aufgeputzt und vor allem mit erstaunlich rhythmischer Sicherheit und Musikalität. Ein weiterer musikalischer Beitrag kam von der Salzburger Cellistin und Pianistin Anna Lang, die gleichzeitig auf beiden Instrumenten mit blendender Technik und auch vielgefragten Eigenkompositionen überraschte. Im Zeitalter selbstspielender Klaviere musste man sich nicht wundern, wie die versierte Musikerin Kunst und Technik in friedlicher Verbindung zu Klangerlebnissen zusammenführte. Aus dem heimatlichen Ohlsdorf kam Michaela Schausberger, um ihre Soloperformance mit Gesang und Lautmalerei im und über das Universum zu einer seltenen Hörbegegnung anhand einer Darstellung auf Videotafel zu gestalten. Leider blieb die Textpyramide für das Publikum kaum lesbar.

„Österreich ist eine Großmacht der Musik“

Als Hommage an Michael Köhlmeier, für den das Fest eigens ein mehrtägiges Festprogramm arrangiert hat, wurde ein Film gezeigt, ebenso von Peter Resch über den prominenten Keramikkünstler Franz Josef Altenburg, stand doch die Verleihung des nach ihm benannten Preises auf der Tagesordnung.

Zur Eröffnung trat schließlich als Vertretung von Landeshauptmann Thomas Stelzer dessen Vorgänger LH a.D. Josef Pühringer ans Pult. In der Rolle eines bekannt lebendig agierenden Sprechers brachte er das Publikum zum Schmunzeln. „Österreich ist eine Großmacht der Musik“, so sein Lob auf das Fest und Gmunden als Musikstadt.

Nach der etwas anderen Art von Musik am Puls der Zeit wartete das Publikum neugierig auf die Festansprache der Schweizer Philosophin und Moderatorin der TV-Sendung „Sternstunde Philosphie“ Barbara Bleisch. Mit dem Thema „Echtheit: Kult oder Fetisch“ behandelte sie ausführlich ein weites Thema, das geschickt und gescheit von ihr gelöst wurde. Beginnend vom berühmten „Hasen“ von Albrecht Dürer über Zitate namhafter Künstler landete sie in ihrem formal und inhaltlich geschlossenen Referat bei dem Lebewesen Mensch und entwarf ein Idealbild dessen, was Echtheit und götzenhaftes Verhalten über Wertmaßstäbe aussagen. Mit ihrem Wunsch und der Überzeugung, dass das Gmundner Festival dem Prädikat „echt“ entsprechen soll und wird, wurde das Finale des Abends erreicht und danach noch lange gebührend gefeiert.