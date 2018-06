Gmunden verpasste Matchbälle

Kapfenberg stellte mit 79:75-Auswärtssieg am Traunsee in der Finalserie auf 2:2

Von Christoph Gaigg

In der weißen Arena am Traunsee: Dort war alles angerichtet für ein echtes Basketball-Fest, das die Gmundner Swans mit den ersten Matchbällen in der Finalserie gegen Kapfenberg krönen hätten wollen. Ja, hätten wollen, denn die Steirer verpassten den Plänen der Schwäne in der rappelvollen Halle, in der fast alle Gmundner Anhänger ein weißes Shirt trugen, einen blauen Anstrich und damit dem Titeltraum einen Dämpfer. Mit einem 79:75 glichen die Bulls in der Best-of-7-Serie zum 2:2 aus und schnappten sich jenen Heimvorteil, den sie im ersten Duell überraschend abgegeben hatten.

Diesen Rückschlag mussten die Traunseestädter auch deshalb hinnehmen weil die Defense bei Weitem nicht so funktionierte, wie bei den beiden bisherigen Siegen über die Kapfenberger. Obwohl Kareem Jamar nur zu sieben Punkten kam, scorten diesmal Rados (23), Vujosevic (21) und Stegnjaic (14) fast nach Belieben — und selbst verpassten es die Oberösterreicher, in den entscheidenden Momenten die wichtigen Körbe zu werfen. So zogen die Gäste im dritten Viertel auf 64:57 davon. Obwohl Gmunden nie aufsteckte, zwischendurch auf zwei Punkte herankam, blieb das Happy End aus. Im fünften Duell geht es am Samstag in Kapfenberg weiter.