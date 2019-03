Gmundens Cup-Fluch „dahoam“

Die Swans Gmunden und das Cup-Final4 am Traunsee — das war bisher keine Erfolgsgeschichte. Am Wochenende nehmen Tilo Klette & Co., mit sechs Triumphen Rekordsieger, bereits den fünften Anlauf auf den „Titel dahoam“.

Vor dem Semifinale am Samstag (17) gegen Oberwart ein Blick auf die vergangenen Versuche:

2002: Bei der Heim-Premiere sollte auch der erste Cuptitel her. Die Swans wurden aber schon im Semifinale von den Wörthersee Piraten versenkt — 75:78. Dabei führten die Hausherren um Topscorer De’Teri Mayes wenige Minuten vor dem Ende mit 75:67. Den Titel holte am Ende Mattersburg.

2006: Erneut kam das Aus bereits im Semifinale — durch eine der bittersten Derby-Pleiten gegen Wels. Beim 76:80 waren selbst 33 Mayes Punkte zu wenig. Am Ende folgte noch die „Höchststrafe“: Der WBC feierte ausgerechnet in Gmunden seinen ersten und einzigen Cup-Triumph.

2014: Erstmals gelang dem Rekord-Pokalsieger der Finaleinzug „dahoam“. Dort konnte auch der aktuelle Geschäftsführer und damalige Kapitän Richard Poiger die 70:74-Niederlage gegen Kapfenberg nicht verhindern.

2018: Wieder Finale, wieder Kapfenberg als Gegner, wieder eine Enttäuschung. Topscorer Tilo Klette (22 Punkte) konnte das 79:82 kaum in Worte fassen: „Einfach nur deprimierend.“