Gmundens Stelzer sicher: „Welser werden ihren Spaß haben“

Von Tobias Hörtenhuber

„Das erste Heimspiel müssen wir gewinnen, da brauchen wir gar nicht drum herum reden“, erklärte Flyers-Wels-Trainer Sebastian Waser vor dem Duell am Samstag mit dem BC Vienna (20.05/live Sky Sport Austria). Ein Match, über das Swans-Mastermind Harald Stelzer sagte: „Die Welser werden sicher ihren Spaß haben.“ Was er meinte: Gmunden schlug Wien in Runde eins deutlich, die Hauptstädter agieren dazu ohne echten Innenspieler.

bezahlte Anzeige

Legionär spielberechtigt

„Für uns ist keine Partie eine g’mahte Wies’n“, warnte aber Waser vor Übermut. Der 32-Jährige kann erstmals auf den kosovarischen Teamspieler Jaren Sina, der am Freitag die Spielberechtigung erhielt, bauen.

Die Swans ihrerseits hoffen, am Sonntag (17) den zweiten Saisonsieg einzufahren. „Fürstenfeld ist eine große Unbekannte, die spielen bestenfalls mit sechs Leuten“, meinte Stelzer. Während bei Gmunden Lukas Schartmüller und Simon Kasparet wieder zur Verfügung stehen, wird Matthias Linortner noch länger fehlen. Der „Aufsteiger der Saison 2017/18“ hat wegen des Pfeifferschen Drüsenfiebers nach wie vor Trainingsverbot. „Es ist zwar schon am abklingen, aber er hat schon acht Kilo Muskelmasse verloren“, rechnet Stelzer noch mit einem wochenlangen Ausfall.