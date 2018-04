Gmundner Keramik auf Erfolgskurs

Deutliche Zuwächse im Online-Bereich, 15.000 Besucher in Keramikwelt

Das grün geflammte Geschirr gilt als Erkennungsmerkmal der Gmundner Keramik. Bereits in jedem zweiten Österreichischen Haushalt ist statistisch gesehen ein Stück des Traditionsunternehmens aus Gmunden zu finden. Etwa 900.000 Häferl, Teller und andere Keramikprodukte konnten im Jahr 2017 verkauft werden. Im Vorjahr konnte damit der Umsatz zum vierten Mal in Folge gesteigert werden. 2016 betrug dieser knapp neun Millionen Euro. 2017 stand unterm Strich ein Umsatzplus von elf Prozent. Zu dem Umsatzwachstum trug insbesondere eine landesweite Treueaktion mit Interspar bei, wie Geschäftsführer Martin Eras erklärte. Außerdem konnten im Online-Handel deutliche Zuwächse erzielt werden, während die Verkaufszahlen im Fachhandel leicht zurückgingen. In der Gmundner Keramik Erlebniswelt zählte man im Vorjahr 15.000 Besucher, 3000 Besucher mehr als im Jahr 2016.