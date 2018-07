Gmundnerin im Rausch mit Sohn im Pkw unterwegs

40-Jährige beschimpfte Polizisten, die ihr Führerschein abnahmen – Mehrere Unfälle mit alkoholisierten Autolenkern am Wochenende

ALTMÜNSTER – Die Polizei hat am Samstagabend in Altmünster (Bez. Gmunden) eine schwer betrunkene Autolenkerin aus dem Verkehr gezogen. Die 40-Jährige aus Gmunden hatte sich mit 2,66 Promille hinters Lenkrad gesetzt und war mit ihrem Pkw auf der Salzkammergut Bundesstraße B145 Richtung Traunseestadt unterwegs. Als die Beamten nach dem Hinweis eines anderen Autofahrers die Frau anhielten, saß im Wagen auch der acht Jahre alte Sohn der Alkolen- kerin.

Die 40-Jährige musste den Führerschein abgeben, ihr wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt. Damit aber noch nicht genug: Weil die Gmundnerin die Beamten im Zuge der Amtshandlung beschimpft hatte, wird sie wegen Anstandsverletzung bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Ebenfalls alkoholisiert hat ein 22-jähriger Autolenker aus Niederthalheim (Bez. Vöcklabruck) am Sonntag gegen 5 Uhr einen Unfall verursacht. Der Mann, der 1,64 Promille intus hatte, kam in seiner Heimatgemeinde von der Fahrbahn ab und stieß anschließend mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der verletzte 22-Jährige wurde ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Probeführerscheinbesitzer hatte 1,02 Promille intus

In St. Marien (Bez. Linz-Land) kam am Sonntag um 3.20 Uhr ein alkoholisierter 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer von der Straße ab und stürzte mit seinem Pkw über eine Böschung. Der Unfalllenker und sein 17-jähriger Beifahrer aus Schiedlberg konnten das schwer beschädigte Fahrzeug zwar selbstständig verlassen, beide wurden aber unbestimmten Grades verletzt in das LKH Steyr gebracht. Der Alkotest beim 18-Jährigen ergab 1,02 Promille – ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.