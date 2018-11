Goalgetter Modeste kehrt zum 1. FC Köln zurück

Anthony Modeste kehrt zum 1. FC Köln zurück. Der 30-jährige Stürmer habe einen Vertrag bis 30. Juni 2023 beim deutschen Fußball-Zweitligisten von ÖFB-Teamkicker Louis Schaub unterschrieben, teilte Club-Präsident Werner Spinner am Samstag auf der Gala zum 70. Vereinsgeburtstag mit. Der Franzose Modeste war im Sommer 2017 nach wochenlangem Transfertheater für 30 Millionen Euro nach China gewechselt.

Dort wurde er beim Erstligisten Tianjin Quanjian jedoch nicht glücklich. In diesem Sommer kündigte er seinen bis 2020 datierten Vertrag bei den Chinesen nach nur einer Saison wegen ausstehender Zahlungen. Zuletzt hatte er sich bei der U21 der Kölner fit gehalten. Modeste war 2015 nach Köln gekommen und hatte für das Team in 73 Pflichtspielen 45 Tore erzielt. Als aktueller Zweiter liegen Schaub und Co. derzeit auf Aufstiegskurs.