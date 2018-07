Von Roland Korntner

Sie sind die absoluten Super-Mega-Über-Drüber-Stars, sie haben im Klub-Fußball alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Doch auf Nationalteam-Ebene bleiben sie weiter die Unvollendeten. Die Rede ist von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo — Anmerkung: die von mir gewählte Reihenfolge ergibt sich aus dem Alphabet. Beide mussten sich am Samstag im Achtelfinale der WM verabschieden. Dieser 30. Juni geht damit als Tag der „Götterdämmerung“ in diese Endrunde ein. Denn möglicherweise war es sowohl für den 31-jährigen Argentinier, als auch für den 33-jährigen Portugiesen die letzte Chance, ihrer großartigen Sammlung an Erfolgen auch noch den heiß ersehnten WM-Titel hinzuzufügen.

Zur Erinnerung: Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres haben sich Messi und Ronaldo die letzten zehn Titel (seit 2008) aufgeteilt, in der Champions League staubte Ronaldo fünf, Messi vier Titel ab. An nationalen Meisterschaften holte der Barcelona-Star bisher gleich neun Stück, Ronaldo hat es mit Manchester United und Real Madrid auf vorerst fünf gebracht.

Keine Tore in K.o.-Phase

Zu all diesen Titeln haben Messi und Ronaldo unzählige Tore und Assists beigesteuert und etliche Partien praktisch im Alleingang gewonnen.

Auch im Teamtrikot stellten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis. Messi traf 65 Mal für die „Albiceleste“ und ist längst Rekordtorschütze seines Landes. Ronaldo scorte sogar 85 Tore für die Nationalmannschaft und ist damit bester Europäer aller Zeiten.

Aber: Bei Weltmeisterschaften wussten die beide Asse in — zugegeben nicht überragenden Mannschaften — nicht immer zu überzeugen. In K.o-Phasen blieben beide sogar ohne Torerfolg. Messi schaffte unterm Strich in 19 WM-Matches sechs Tore und sieben Assists, neben der Finalniederlage 2014 gegen Deutschland war 2006 und 2010 jeweils im Viertelfinale Endstation.

Ronaldo absolvierte 17 WM-Partien und bringt es auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Mehr als Rang vier (2006) sprang dabei aber nicht heraus. Immerhin darf sich der 33-Jährige Europameister nennen. Sein ewiger Konkurrent schaffte es beim südamerikanischen Pendant, bei der Copa America, zwar dreimal ins Finale, ging aber eben so oft als Verlierer vom Feld. Der Olympiasieg von 2008 ist da nur ein schwacher Trost.

Ob das Duo 2022 in Katar noch einen WM-Anlauf nimmt, ist zumindest im Fall von Messi höchst fraglich, war er doch schon 2016 einmal aus dem Team zurückgetreten.

Stellvertretend für alle Fußball-Fans meinte Slaven Bilic: „Ich hoffe sehr, dass sie beide bei der nächsten WM dabei sein werden. Denn der Fußball wird ohne sie nie wieder derselbe sein“, so der ehemalige kroatische Teamchef, der bei der WM für den britischen Sender ITV im Einsatz ist.