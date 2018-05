Golan-Vorfall: Ergebnisse sollen Ende Mai vorliegen

Zu dem Fall der am Golan erschossenen syrischen Geheimpolizisten werde die Untersuchungskommission des österreichischen Bundesheeres laut Verteidigungsministerium bis Ende Mai Ergebnisse vorlegen. Derzeit laufen die Einvernahmen. Wie berichtet ist in einem umstrittenen Video von dem Vorfall im September 2012 zu sehen, wie österreichische UNO-Soldaten auf dem Golan die Einfahrt von syrischen Geheimpolizisten in einen tödlichen Hinterhalt offenbar nicht verhindert hatten. Bei einer darauffolgenden Schießerei wurden neun syrische Polizisten getötet.

Unterdessen hat ein früherer österreichischer Blauhelm-Soldat und Zeuge gegenüber „News“ das Video als manipulativ bezeichnet, weil es gekürzt und zusammengeschnitten sei. Es sei „falsch zu glauben, dass wir einfache Soldaten an einem schlecht bis unzureichend gesicherten Kontrollpunkt Entscheidungen hätten treffen können, die den Vorfall verhindert hätten“, sagte der Informant. Die österreichischen Soldaten hätten über Funk die Sichtung von bewaffneten Zivilisten gemeldet, von einem Hinterhalt sei keine Rede gewesen. Auch die Ankunft der syrischen Geheimpolizisten habe man gemeldet. Laut UN-Mandat dürfe man diese nicht an der Einfahrt in die entmilitarisierte Zone hindern, sagte der Mann. Zudem sei „der an uns gerichtete Befehl“, sie passieren zu lassen, eindeutig gewesen. Die UNO habe die Blauhelme „im Stich gelassen“.