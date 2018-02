Gold für Josef Pühringer

Auch nach dem Ende der Olympischen Winterspiele gibt es „Goldene“ — konkret das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes OÖ. Diese höchstmögliche Auszeichnung, die Oberösterreich zu vergeben hat, überreichte am Montag Abend Landeshauptmann Thomas Stelzer an seinen Amts-Vorgänger Josef Pühringer. Der stand von 1995 bis zum 5. April 2017 an der Spitze des Landes. Rund 400 Wegbegleiter und Freunde waren dabei, als der „Klimamacher, Krisenmanager und Gestalter“Pühringer diese bisher erst 34 Mal verliehene Auszeichnung erhielt.

„Bei einem Rundflug über Oberösterreich werden die Spuren von Josef Pühringer sichtbar — sei es im Bereich der Infrastruktur, des Hochwasserschutzes oder des Kulturlandes Oberösterreich. Noch viel bedeutsamer sind aber die ,unsichtbaren‘ Spuren, die er in Oberösterreich hinterlassen hat: einen wiedererstarkten Wirtschaftsstandort, Jobs, soziale Gerechtigkeit und ein Klima des Miteinanders und der Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Brücken nicht abreißen, sondern immer wieder begehbar zu halten, auch zu politischen Mitbewerbern, war ein zentraler Bestand der Politik von Sepp Pühringer“, so Landeshauptmann Stelzer in seiner Laudatio. Pühringer sei aber nicht nur Klimamacher, Krisenmanager und Gestalter gewesen, sondern auch 24 Stunden und sieben Tage in der Woche Landesvater: „Er war und ist auch in seinen neuen Funktionen für die Sorgen der Menschen da, kein Anliegen ist zu klein und kein Problem zu groß“, betonte Stelzer. Als Beispiele dafür, dass für Pühringer das Reden wichtig, „das Handeln aber entscheidend“ war, nannte der Landeshauptmann Verkehrs- und Infrastrukturprojekte, ein „absolutes Leuchtturmprojekt“ sei aber die Medizinische Fakultät.

Aktive und ehemalige Bundes- und Landespolitiker aller Parteien erwiesen dem 35. Ehrenzeichen-Träger gestern ebenso ihre Referenz wie frühere Regierungskollegen, Vertreter der Geistlichkeit sowie des öffentlichen Lebens, der Wissenschaft, Wirtschaft und Interessenvertretungen.