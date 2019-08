Gold in sechs Disziplinen

Österreichs Nachwuchsfachkräfte räumten bei WorldSkills in Kazan mächtig ab

Die 46 österreichischen Fachkräfte haben bei den Berufsweltmeisterschaften World-Skills in Kazan groß abgeräumt. Das Team Austria konnte bei der Siegerehrung in Russland insgesamt zwölf Medaillen bejubeln – sechs davon glänzten in Gold. „Wir freuen uns mit Top-Fachkräften, die sich als exzellente Botschafter unserer Betriebe, unseres Wirtschaftsstandortes und unseres beruflichen Bildungssystems erwiesen haben“, betonte WKÖ-Präsident Harald Mahrer.

Aus oberösterreichischer Sicht erfreulich ist der Gewinn der Silbermedaille im Steinmetz-Wettbewerb durch Sebastian Wienerroither aus Frankenburg am Hausruck. Zudem gewannen Jasmin Angerer aus St. Marien (Bäcker), Alexander Absmann aus Tarsdorf (CNC-Dreher), Simon Dorrer aus Ennsbach (Elektronik), Andreas Keplinger aus Auberg (Kälte- und Klimatechnik), Marco Panhölzl aus Peuerbach (Koch) und Thomas Friesenecker aus Windhaag (Zimmerei/Holzbau) je eine „Medallion for Excellence“.

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: „Unser Berufsnachwuchs hat damit einmal mehr bewiesen, dass unser duales Ausbildungssystem Weltklasse ist und Österreichs Fachkräfte für den internationalen Wettbewerb bestens gerüstet sind.“ Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bildungslandesrätin Christine Haberlander gratulierten ebenfalls: „Dieser Erfolg ist eine Leistung, auf die wir in Oberösterreich sehr stolz sein können. Mit diesem Ergebnis konnten wir zeigen, dass unsere Lehrlinge zu den besten weltweit gehören.“

Beste EU-Nation

Österreich ist dank der zwölf Medaillen auch herausragend im internationalen Leistungsvergleich, hat das Ergebnis aus dem Jahr 2017 (Abu Dhabi, elf Medaillen) sogar noch getoppt und darf sich am Ende aufgrund der hohen Anzahl an Goldmedaillen auch als beste EU-Nation feiern lassen.

Insgesamt ritterten rund 1400 Teilnehmer aus knapp 70 Ländern in 56 Bewerben um Medaillen.