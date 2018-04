Golden-State-Killer nach 40 Jahren gefasst

Ex-Polizist soll in den 1970er- und 1980er-Jahren zwölf Menschen brutal ermordet und 45 Frauen vergewaltigt haben

SACRAMENTO — „Wir haben die Stecknadel im Heuhaufen gefunden“ – Zehn Jahre lang versetzte der „Golden State Killer“ die Einwohner von Kalifornien in Angst. Mindestens zwölf Morde und mehr als 45 Vergewaltigungen und 120 Einbrüche zwischen 1976 und 1986 wurden dem brutalen Täter zugeschrieben. Nun wurde ein Ex-Polizist, der wegen Diebstahls entlassen worden war, als Verdächtiger festgenommen.

Mehr als 40 Jahre konnte sich der Täter dem Zugriff der Ermittler entziehen. Auf diesen Moment haben Betroffene und Angehörige seiner Opfer gewartet: Ein 72-jähriger Mann, der in einem ruhigen Vorort von Sacramento unauffällig lebte, ist jetzt als der gesuchte mutmaßliche Serienmörder in Gewahrsam.

DNA führte zu Täter

Er wurde am Dienstag festgenommen, gab die Polizei in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento bekannt. Der Mann sei „sehr überrascht“ gewesen, sagte Sheriff Scott Jones vor Reportern. Ein „weggeworfenes“ DNA-Beweismittel habe die Ermittler in den vergangenen Tagen auf die heiße Spur gebracht. Wie genau der Senior als mutmaßlicher Täter überführt wurde, gab die Polizei zunächst nicht preis.

Die zehnjährige Verbrechensserie hatte 1976 mit Vergewaltigungen begonnen. Oft stellte der Täter Frauen nach, die alleine Zuhause waren. Sein kaltblütiges Vorgehen versetzte den Westküstenstaat in Angst und Schrecken. Nach Vergewaltigungen kamen brutale Morde hinzu. Der maskierte Täter war für seine sadistische Handschrift berüchtigt.

Der Kriminelle weckte seine Opfer nachts mit Taschenlampen auf, er kam mit Messern, Pistolen, Seilen und Schuhbändern. Oft fesselte er den Ehemann, vergewaltigte die Frauen und brachte sie danach beide um. Häufig verweilte er länger an den Tatorten, bediente sich am Kühlschrank und ließ Gegenstände aus den Häusern mitgehen, hieß es in Polizeiberichten. Das jüngste Opfer war 13 Jahre alt.