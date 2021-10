Goldener Herbst

Ruhiges Herbstwetter mit viel Sonne und etwas Nebel steht ins Haus. Es wird zunehmend milder, in den Nächten aber teils frostig, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Am Samstag besteht in Bodennähe Hochdruckeinfluss, in hohen Luftschichten liegt der Alpenhauptkamm in einer nordwestlichen Strömung, lokal sind im Nordstau ein paar Regentropfen möglich.

Zum Nachmittag wird die Bewölkung weniger, es überwiegt der Sonnenschein. Auch am Sonntag gibt’s Hochdruckeinfluss.