Goldenes Handwerk

Unter ihren Händen wird alles zu Gold: Kunstvoll geschwungene Ornamente werden mit leuchtendem Edelmetall überzogen, schlichte zarte Leisten in mattem Gold veredelt, kleine goldene Engelchen strahlen fröhlich vom Rand wuchtiger barocker Rahmen. Vergolder Martin Egle (44) und Rahmenbauer Christian Arthofer (35) aus Aschach an der Donau geben jedem Bild den passenden Rahmen und pflegen eine selten gewordene, kostbare Handarbeit.

Text: Melanie Wagenhofer

Schicht für Schicht wird feinsäuberlich von Hand auf den Rahmen aufgetragen, um die Basis für die kostbare Hülle zu legen. Diese bildet seit Jahrhunderten Vergoldermasse, quasi der Stuck des Vergolders, eine relativ dickflüssige Substanz, die nach dem Aushärten sehr robust und langlebig ist. Die einzelnen Lagen werden nach alten Rezepturen auf kleinen Herdplatten in Töpfen angerührt und in flüssigem Zustand aufgetragen. Zwischendurch müssen sie immer wieder trocknen, dafür werden die Rahmen in der Werkstatt auf großen Wandhaken geparkt. Auf ein Streukreidegemisch folgt ein sogenannter Kreidegrund. Einzelne Gemische werden drei- bis viermal aufgetragen. Dazu gehören auch mehrere Schichten Poliment, die auf den Kreidegrund folgen und aus feinster Tonerde und weiteren Zutaten bestehen, zunächst in Gelb, dann in Rot.

Mit einem Ehering einen Reiter mit Pferd vergolden

Vor dem großen Finale wird eine Mischung aus Wasser und Alkohol, die „Netze“ aufgepinselt: Wenn dann das kostbare Blattgold dran ist — das Auftragen nennt man Anschießen — müssen die Fenster geschlossen bleiben und langsame Bewegungen sind angesagt: Jedes noch so kleine Lüftchen könnte das kostbare Gut verwehen. Vorsichtig wird das von mehreren Schichten Papier geschützte Edelmetall freigelegt, vom Pinsel aufgenommen und aufgebracht. Nach dem Trocknen wird es aufpoliert und so der Untergrund verdichtet und das Gold richtig fest mit dem Untergrund verbunden. Obwohl die verwendeten Goldblätter nur 7000stel bis 10000stel Millimeter dünn sind, sind die Blattgoldoberflächen von massivem Gold nicht zu unterscheiden. Poliert wird mit einem Halbedelstein, einem Achat. „Mit einem Kilo Gold kann man 600 bis 800 Quadratmeter vergolden. Mit einem Ehering kann man einen ganzen Reiter mit Pferd vergolden“, sagt Arthofer. Als günstigeren Ersatz vor allem für größere Stücke gibt es Schlagmetall, dass aussieht wie Gold, tatsächlich jedoch aus verschiedenen anderen Metallen besteht. Die Arbeit des Vergolders ist eine, die viel Konzentration, eine ruhige Hand, Ausdauer und Geduld verlangt. „Man muss hochsensibel sein, wenn man so richtig filigrane Dinge zu machen hat“, sagt Egles Frau Sandra. Auch ästhetisches Empfinden gehört dazu.

Hochglanz ist nicht mehr zeitgemäß

Gleich nach dem Krieg gründete Egles Uronkel Hubert Gillhofer eine Bilderrahmenerzeugung am Standort in der Aschacher Bahnhofsstraße, wo sich die Vergolder-Werkstatt heute noch befindet. Der Betrieb, der in Spitzenzeiten über bis zu 14 Mitarbeiter verfügte, wurde von Martin Egles Vater 1976 übernommen. „Als dann Einrichtungshäuser und Baumärkte kamen, wurde die Konkurrenz zu groß“, erzählt Sandra Egle. Heute gebe es auch kaum mehr Glaser. Sohn Martin fand die Lösung in der Spezialisierung auf das besondere alte Handwerk des Vergolders und Fassmalers: In München absolvierte er eine Lehre bei einem Vergolder, übernahm den väterlichen Betrieb 1996 und stellte auf Maßanfertigungen auf Bestellung um. In Österreich findet man nur mehr vereinzelt Vergolder. Wien ist mit einigen wenigen Betrieben quasi die Hochburg, große Museen und ähnliche Einrichtungen betreiben eigene Werkstätten. Egle und sein Geschäftspartner bauen und veredeln aber nicht nur neue Rahmen, sondern restaurieren auch kostbare alte Stücke. Für Antiquitäten braucht es neben viel Erfahrung auch historisches Wissen. Das holen sich die Handwerker aus Büchern, auch auf Flohmärkten sind sie unterwegs, um Vorlagen zu finden. „Manche machen Figuren, wir haben uns auf Rahmen spezialisiert“, erklärt Arthofer. Zu ihrer Kundschaft zählen Händler und Privatpersonen. Wollte man früher mit leuchtendem Gold zeigen, was man hat, so ziehen die Kunden heute antikisiertes, patiniertes Gold vor. Arthofer: „Hochglanz ist nicht mehr zeitgemäß.“ Die Patina hier ist eine künstlich erzeugte. In Aschach werden historische Rahmen restauriert und nachgebaut, aber auch ganz moderne kreiert.

Für die Rahmen verwendet Arthofer vor allem Waymouth-Kiefer, die sich sehr schön verarbeiten lässt: „Das Holz hat besonders wenige Astlöcher und sonstige Unregelmäßigkeiten“, erklärt der Rahmenbauer. Auch Linde, Erle, Fichte und Tanne werden verarbeitet. Arthofer sucht sich das Holz persönlich aus und hat sich ein kleines Lager angelegt. In der Werkstatt schneidet der gelernte Tischler die Leisten selbst zu. Mit extra nach Computerzeichnungen angefertigten Messern oder Schablonenfräsen werden verschiedenste Rahmenprofile zugeschnitten, zum Teil verfügen dieser über aufwendige Kanneluren (Furchen). Verzierungen werden von Hand geschnitzt oder mit Vergoldermasse gefertigt: Dazu werden auch Formen von Originalen abgenommen und Modeln angefertigt. In einem aufwendigen Rahmen mit Engelsgesichtern und diversen anderen Verzierungen etwa stecken noch vor dem Vergolden bereits 40 Arbeitsstunden.

Die Aschacher haben auch schon Särge vergoldet

Zu den außergewöhnlichsten Arbeiten der Aschacher zählten bisher vergoldete Särge. Auch mit Architekten haben sie immer wieder zusammengearbeitet und Inventar vergoldet, eine Siebdruckplatte haben die beiden Handwerker verkupfert, Rahmen für Fernseher verkleidet, Glasflaschen als besondere Deko versilbert und vergoldet. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

