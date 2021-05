In Dänemark hat Golfer Bernd Wiesberger nach zwei Jahren wieder einen Sieg auf der Europa-Tour eingespielt.

Der Burgenländer verteidigte seinen Titel in Farsö am Sonntag erfolgreich – 2020 war das Turnier wegen der Pandemie ausgefallen – und durfte zum achten Mal einen Pokal auf der kontinentalen Tour in die Höhe stemmen.

Mit dem Gesamtscore von 263 (21 unter Par) feierte der 35-Jährige beim 1,5-Millionen-Euro-Turnier einen Start-Ziel-Sieg mit fünf Schlägen Vorsprung.