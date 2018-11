Google will weiterhin nach Kronstorf

Google will in Kronstorf ein Datenzentrum bauen. Zumindest hat sich der Konzern im Jahr 2008 ein 70 Hektar großes Grundstück gesichert, um dort bis zu 300 Millionen Euro in ein Datenzentrum zu investieren. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Deshalb hat der Inkoba-Verband Kronstorf-Hargelsberg gemeinsam mit der oö. Standortagentur Business Upper Austria in intensiven Verhandlungen mit Google eine Lösung ausgearbeitet: Google verfolgt die Pläne in Kronstorf weiter, gibt aber 20 der 70 Hektar ab, die dadurch für die Entwicklung durch den regionalen Inkoba-Verband zur Verfügung stehen. „Damit haben wir eine Win-Win-Situation erreicht: Google hat weiterhin die Möglichkeit, auf den Flächen an der B309 zu bauen und parallel dazu kann bereits ein Teil der ursprünglichen Fläche anderweitig genutzt werden. Gerade für den Zentralraum als eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen Österreichs ist das ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung“, werten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftsreferent LH-Stv. Michael Strugl das Verhandlungsergebnis als großen Erfolg.