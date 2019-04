Goran Djuricin übernimmt das Traineramt beim FC Blau Weiß Linz

Die Würfel sind gefallen, der neue Trainer von Fußball-Zweitligist FC Blau Weiß Linz heißt Goran Djuricin. „Nach äußerst produktiven Gesprächen gab unser Sport-Vorstand den ehemaligen Rapid-Coach in die engere Auswahl, mit seinem Konzept konnte Djuricin schließlich auch die restlichen Vorstandsmitglieder des Stahlstadtklubs überzeugen und wird bereits Mittwoch Vormittag sein erstes Training leiten“, hieß es in einer Aussendung des Klubs.

Der 44-jährige Wiener, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Austria Wien oder Vorwärts Steyr spielte, begann als Trainer 2002 in der Jugendabteilung des SK Rapid. Danach war er in diversen Nachwuchs-Nationalmannschaften des ÖFB tätig, ehe er über SC Mannsdorf und ASK Ebreichsdorf zum SK Rapid zurückkehrte. Zunächst als Co-Trainer von Damir Candi, nach dessen Rauswurf bis September 2018 als Cheftrainer.