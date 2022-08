„Gorbatschow war der größte Staatsmann des 20. Jahrhunderts“

So würdigt Christoph Leitl den verstorbenen Reformer der Sowjetunion

„Er hat die Folgen des 1. und 2. Weltkriegs aufgelöst“, betonte Christoph Leitl, deshalb war er für ihn „der bedeutendste Staatsmann des 20. Jahrhunderts.“ Mit diesen großen Worten würdigte Leitl, selbst lang gedienter Politiker — vormals unter anderem LH-Stv. sowie Präsident der österreichischen und europäischen Wirtschaftskammer, des Wirtschaftsbundes sowie derzeit Präsident der Europäischen Bewegung Österreich, den verstorbenen Michail Gorbatschow.

„Er hat Mut gemacht, dass Russland ein wirklicher Teil der europäischen Familie wirdd.“ Sein diesbezügliches Scheitern ortet der Oberösterreicher „letztendlich an den zu rasch angestrebten Reformen.“

Eine gehörige Mitschuld haben dabei aber auch Europa und die USA zu verantworten: „Wir haben ihn im Stich gelassen, mit einem Bruchteil des Geldes, das wir heute in Rüstung investieren, hätten wir Gorbatschow helfen können, durch wirtschaftliche Unterstützung usw. den toten Punkt zu überwinden“.

Friedesnobelpreisträger Michail Gorbatschow sah in seiner Vision, führt Leitl im Gespräch mit dem VOLKSBLATT aus, eine Auflösung des Warschauer Pakts und ein Ausbau der NATO zu einer globalen Sicherheitsorganisation gegen Weitergabe von Atomwaffen und Terrorismus: „Das hat man kühl abgelehnt und das war meiner Meinung der entscheidendste Fehler in der Weichenstellung für das 21. Jahrhundert, denn in der Folge sind Jelzin mit Chaos und Putin mit Diktatur gekommen.“

Leitls Conclusio: Wäre Michail Gorbatschow länger als bis Dezember 1991 als Staatspräsident der Sowjetunion im Amt geblieben , wäre „die Entwicklung anders gelaufen und die Probleme, die wir heute zu lösen haben, und wo niemand weiß, wie sie zu lösen sind. wären nicht entstanden.“

Leitl, der Gorbatschow auch persönlich kennen lernen durfte, äußerte aber abschließend eine Hoffnung: „Vielleicht sind diese Gorbatschow-Ideen auch ein Schlüssel für die Lösung, dass wir eine neue europäische Sicherheits- und Friedensarchitektur entwickeln, die für alle fair und partnerschaftlich ist“.

Von Roland Korntner