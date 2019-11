Grabner-Tor bei Overtime-Sieg von Arizona in Edmonton

Michael Grabner hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL beim 3:2-Auswärtssieg nach Verlängerung seiner Arizona Coyotes gegen die Edmonton Oilers sein viertes Saisontor erzielt. Der Kärntner glich in der Anfangsphase des Spiels die frühe Führung des Heimteams aus, nach 60 Minuten stand es dann 2:2. Derek Stepan erzielte in der dritten Minute der Overtime den Siegestreffer der Coyotes.