Grande 50! Hirscher holte „La Bomba“ ein

Roland Korntner berichtet aus Zagreb

Wahnsinn. Großartig. Unfassbar. Ski-Superstar Marcel Hirscher triumphierte am Donnerstag zum vierten Mal nach 2012, 2013 und 2015 im Slalom von Zagreb und sorgte damit für einige Meilensteine in seiner Karriere:

Es war der 50. Erfolg im Weltcup, womit er den großen Alberto Tomba „La Bomba“ eingeholt hat, vor ihm liegen bei den Herren nur noch Hermann Maier (Ö/54) und der Schwede Ingemar Stenmark (86).

114. Podestplatz

Der Salzburger stand damit auch zum insgesamt 114. Mal auf dem Siegerpodest, womit er die Marke von Annemarie Moser-Pröll egalisiert hat. Nur Stenmark (155) und Lindsey Vonn (131) waren öfter in den Top 3.

Mit seinem vierten Sieg bei der Snow Queen Trophy auf dem Sljeme zog der Atomic-Pilot mit Marlies Schild gleich.

Es war in Zagreb freilich ein echter Hundertselkrimi, der Vorsprung auf Halbzeit-Leader Michael Matt (Ö/0,05 Sekunden) und den Norweger Henrik Kristoffersen (0,11) letztlich minimal: „Das Glück war auf meiner Seite“, gestand Hirscher. „Wir waren praktisch gleich schnell.“

„Schwer zu begreifen“

Das Einholen von Alberto Tomba bezeichnete er als indes „schwer zu begreifen. Er ist eine Legende, die einen Heiligenschein hat.“ Über Rekorde will Hirscher aber nicht wirklich gerne reden. Erstens, weil er Damen und Herren zählt und sich deshalb nicht als Dritter, sondern als Sechster fühlt — Vonn (77), Moser-Pröll (62) und Vreni Schneider (55) liegen damit auch noch vor ihm. Und zweites weil jeder Sieg schwierig ist. „Vier Rennen (bis zu Maier/ Anm.) klingt nicht viel, aber die muss man auch erst gewinnen“, betonte der Annaberger. Stenmark bezeichnete er als de facto uneinholbar: „Da müsste ich noch 15 Jahre fahren.“ Die Marke von 50 Siegen macht ihn aber „stolz und dankbar, dass ich so lange fit bin, dass mein Körper dieses Spiel mitmacht.“

Krone in 1000 Scherben

Kein Happy End gab es hingegen für die Kristall-Krone, die ist kurz nach der Siegerehrung in 1000 Teile zersplittert. „Sie ist sehr gut für die Siegerehrung, für die Fotos, aber auch sehr filigran“, so Hirscher. Ohnehin sitze er „nicht im Hotel und setze sie auf.“ Zumal es schon morgen in Adelboden mit dem nächsten Slalom weitergeht, am Sonntag wartet ein Riesentorlauf.