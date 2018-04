Gratwanderung über die Neue Seidenstraße

Von Manfred Maurer

Hallstatt gibt es doppelt. Vom Original im Salzkammergut existiert ein Nachbau in der südchinesischen Provinz Guangdong. Als Bürgermeister Alexander Scheutz 2011 von dem Plan erfuhr, war er zunächst erbost: „Man kann das doch nicht machen, ohne die Behörden oder die Eigentümer der Häuser zu fragen.“ Ein Jahr später flog er — gar nicht mehr sauer —zur Eröffnung der ungefragt erstellten Kopie. Eine bessere Tourismuswerbung für Österreich ist auch kaum vorstellbar.

Größter Staatsbesuch

Das Beispiel illustriert eine beziehungstechnische Ambivalenz, welche auch der österreichischen Staatsspitze in diesen Tagen durch den Kopf gehen dürfte. Ab Samstag werden Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz in Begleitung von Umweltministerin Elisabeth Köstinger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (alle ÖVP) sowie Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) und Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) einen sechstägigen Staatsbesuch absolvieren. Es wird die größte Staatsvisite der Geschichte Österreichs. Neben den politischen Granden werden rund 170 Unternehmer, angeführt von WKÖ-Präsident Christoph Leitl, sowie 30 Wissenschafter und Kulturschaffende mitreisen.

Globale Machtverschiebung

Die Größe der Delegation, welcher in Peking wohl der entsprechend große Bahnhof bereitet wird, ist durchaus angemessen. Schließlich fällt der Besuch in eine spannende Zeit. China ist zwar schon seit längerem eine aufstrebende Macht, doch erst allmählich wird die globale Dimension dieses Anspruches klar. Beim jüngsten Parteitag machte Staats- und Parteichef Xi Jinping in ungewohnt aggressivem Tonfall deutlich, dass der bislang zumindest nach außen eher sanfte chinesische Drache auch anders kann: „Wir sind entschlossen, den blutigen Kampf gegen unsere Feinde zu kämpfen.“ Xi verwies auf „strategische Gelegenheiten“ und Chinas „starke Fähigkeiten, unseren rechtmäßigen Platz in der Welt einzunehmen“.

Interessantes Österreich

Das kleine Österreich spielt sicher keine Rolle als Objekt chinesischer Machtfantasien. Eine Affinität für alles Austriakische — von Mozart über Wintersport bis eben Hallstatt — sowie strategische Überlegungen geben Österreich im Reich der Mitte aber eine überproportionale Bedeutung, die sich auf einem Markt mit 1,4 Milliarden Menschen auch auszahlen kann. Vor dem Hintergrund des amerikanisch-chinesischen Handelsstreites, in dem Europa zwischen die Fronten zu geraten droht, aber von Peking auch als potenzieller Verbündeter gesehen wird, tun sich verlockende Perspektiven auf. Chinas Avancen kommen einerseits in Form vieler Lippenbekenntnisse zum Freihandel daher, andererseits ganz konkret im Projekt Neue Seidenstraße.

Seideneinbahnstraße?

Nächsten Donnerstag wird der Bundespräsident in Chengdu einen ÖBB-Zug Richtung Wien verabschieden, der Österreichs Interesse an diesem Milliardenprojekt unterstreicht. WKÖ-Chef Leitl wird gleich am ersten Besuchstag ein Memorandum of Unterstanding (MoU, Absichtserklärung) über die Zusammenarbeit der Wirtschaftskammern beider Länder im Seidenstraßen-Wirtschaftsrat unterzeichnen. Ein solches MoU hätte China gern auch auf staatlicher Ebene. Schon im Jänner sprach Botschafter Li Xiaso in Wien die Einladung zum Beitritt zur China-Osteuropa-Initiative (16+1) aus, der Österreich nur als Beobachter angehört.

Kanzler Kurz sieht im Hinblick auf die Seidenstraße „noch Luft nach oben“. Die bisheriger Zurückhaltung ist aber nicht auf ein Verkennen von Chancen zurückzuführen, sondern auf Skepsis. Frankreich und Großbritannien lehnten sehr zum Ärger Pekings ein Seidenstraßen-MoU ab. Die Bedenken: Das Dokument enthält auch politische Anliegen wie die Unterstützung chinesischer Positionen bei internationaler Organisationen. Außerdem fehlt es den Seidenstraßen-Projekten an internationalen Standards, Transparenz, gleichen Wettbewerbsbedingungen und öffentlichen Ausschreibungen. Bei bisherigen Projekten machten zu 90 Prozent chinesische Firmen das Rennen.

Das gigantische Infrastrukturprojekt, das an die historische Handelsverbindung zwischen China und Europa anknüpft, ist nicht nur wirtschaftlich zu sehen. In Deutschland haben Union und SPD daher im Koalitionsvertrag das Streben nach einer europäischen Antwort auf die Neue Seidenstraße festgeschrieben.

Je größer die Skepsis in Europa, umso mehr bemüht sich Peking, ein westeuropäisches Land ins Boot zu holen. Und die Versuchung für Österreich ist nicht zu unterschätzen. So könnte die Bahnverbindung vom griechischen Hafen Piräus nach Budapest nach Österreich verlängert werden. Das Teilstück zwischen Serbien und Ungarn ist schon in Bau.

China fühlt sich überlegen

Griechenland zahlt den politischen Preis schon: Im UNO-Menschenrechtsrat hat es im Vorjahr eine EU-Stellungnahme zu Menschenrechtsverletzungen in China blockiert.

Das chinesische Machtstreben ist nicht mehr zu übersehen. Außenministerin Kneissl findet Chinas Aktivitäten „faszinierend und irritierend“. Bewusst ist ihr auch, dass sich China als „zivilisatorisch überlegene Macht“ fühlt. Das lässt auf eine gewisse Vorsicht im Umgang mit dem Drachen schließen. Die ist angebracht. Denn nicht immer ist es wie bei der Hallstatt-Kopie im beiderseitigen Interesse, wenn sich China einfach nimmt, was es will.

300 Millionen Wintersportler wollen ausgerüstet werden

Wintersport ist in China derzeit noch ein Minderheitenprogramm. Das wird sich ändern: 300 Millionen sollten Wintersportler werden, meinte Präsident Xi Jinping kürzlich. Und was Chinas starker Mann meint, ist Gesetz. Die Initiative kommt nicht von ungefähr: 2022 trägt China die Olympischen Winterspiele aus. Darauf freut man sich auch in Österreich. Denn da tun sich für heimische Unternehmen Chancen auf.

Am kommenden Sonntag wird im Rahmen des Staatsbesuches in Peking eine Absichtserklärung für die Errichtung einer Wintersport-Kooperationsplattform unterzeichnet. Österreich und China wollen in Sachen Wintersport von der Ausbildung im Facility Management durch das WIFI über Skilehrertrainings bis hin zur Errichtung von Unfallversorgungszentren kooperieren. Im September wird Österreich auch prominent auf der World Winter Sports Expo in Peking vertreten sein.

Martin Glatz, Österreichs Handelsdelegierter in Peking, sieht im „Wintersport eine Nische für uns, weil wir da ziemlich unangefochten sind“. Die Winterspiele 2022 würden für einen neuen Schub sorgen. Glatz: „Das betrifft den Doppelmayr mit seinen Liften, die Firma Wintersteiger mit ihren Tuninggeräten, bis hin zu Firmen, die Ski anbieten, die Kleidung anbieten.“ Zudem sei auch österreichisches Know-how bei der Planung von Skigebieten gefragt. Jedenfalls wird bis 2022 kräftig investiert werden. Von diesem Kuchen dürfte sich Österreich so manches Stück abschneiden.

China & Österreich in Zahlen

8,49 Milliarden Euro machten die Importe aus China nach Österreich im Jahr 2017 aus, was einem Plus von 6,6 Prozent entspricht.

3,69 Milliarden Euro brachten Exporte nach China 2017 ein, zwölf Prozent mehr als 2016. Unterm Strich blieb so ein Handelsbilanzdefizit von 4,8 Milliarden Euro.

900.000 Chinesen machten 2017 in Österreich Urlaub — die meisten aber eher kurz, wie die Zahl von 1,27 Millionen Nächtigungen zeigt.

2022 wird China die Olympischen Winterspiele austragen, was für heimische Sportler wie Wirtschaft enorme Chancen bedeutet.