Green Deal den einen zu wenig, anderen zu viel

Auf dass niemand die historische Dimension ihrer Mission unterschätze, sprach Ursula von der Leyen vom „Europas ‘Mann auf dem Mond’-Moment“.

Ehe sie am Mittwoch in ihrer ersten großen Rede als neue EU-Kommissionschefin im EU-Parlament den „Green Deal“ präsentierte, der Europa bis 2050 klimaneutral machen soll.

Und das enthält er konkret:

CO2-Reduktion bis 2030 um bis zu 55 statt 40 Prozent.

Keine Förderung fossiler Energien durch die EU-Investitionsbank,

Emissionshandel ausweiten auf Straßenverkehr.

Kein Steuerprivileg mehr für Flug-/Schiffstreibstoff,

Klima-Strafzölle für Staaten, die, wie die USA, das Pariser Abkommen ablehnen.

Kompensationen für Abkehr von Fossil-Energie.

Während von der Leyens Deal Umweltorganisationen wie Greenpaece nicht weit genug geht, gibt es freilich aus der Wirtschaft mehr oder weniger offensiv formulierte Bedenken. „Ständige Erhöhungen des Zielniveaus (bei CO2-Reduktion, Anm.) sind Gift für langlebige Investitionen“, meinte der Präsident des Bundes der deutschen Industrie, Dieter Kempf. Für Bosch-Chef Volkmar Denner bedeuten derart anspruchsvolle Grenzwerte „das Ende des klassischen Verbrennungsmotors mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Beschäftigung der betroffenen Unternehmen“.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein betonte im EU-Hauptausschuss des Nationalrates, dass beim Green Deal noch ein breiter Dialog geführt werden müsse. „Wir dürfen weder die Bedürfnisse der Wirtschaft vergessen, noch dürfen wir uns im Einsatz gegen CO2-Emissionen anderen schädlichen Energieformen, wie etwa Nuklearenergie, verschreiben.“

Dabei wird die EU-Kommission nicht müde zu betonen, dass die Wirtschaft durch grüne Technologie angekurbelt werden könne. Und, so von der Leyen, „es ist auch eine Chance für unsere Landwirte“. Die Chancen sieht auch Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsidentin Michaela Langer-Weninger: Wenn es aber zu neuen Vorgaben und Auflagen komme, „dann müssen diese entweder durch die öffentliche Hand oder über den Markt fair abgegolten werden“, so Langer-Weniger, die sich auch fragt, wie die von der EU-Kommission vorgeschlagene überproportionale Mittelkürzung für den Agrarbereich zum Green Deal passt.

Atomstreit beim EU-Gipfel

Im Ringen um den Klimaschutz bahnt sich für den heutigen EU-Gipfel ein Streit um die Atomenergie an: Österreich und Luxemburg wollen verhindern, dass EU-Mittel aus dem geplanten Klima-Übergangsfonds in den Ausbau der Atomenergie fließen. Wie es am Mittwoch in Brüssel hieß, ist ein Veto denkbar.

Dagegen drängen Tschechien, Bulgarien und Rumänien auf eine Weichenstellung zugunsten der Atomenergie. Frankreich treibe diese Staaten vor sich her, so Ratskreise.

Stelzer an VdL: Voest bei CO2 an der Grenze!

H Thomas Stelzer überreichte am Mittwoch in Brüssel an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Brief, in dem die Voest um ein Gespräch bittet. Im Zusammenhang mit der Präsentation des Green Deals verwies Stelzer darauf, dass die Voest bei der Reduktion der CO2-Emissionen schon an den Grenzen des technisch Machbaren angelangt sei.

Für eine weitere Reduktion brauche es weitere Investitionen, mehr Forschung und größere Mengen an Energie. Für die erforderlichen Investitionen brauche es einen Zugang zum Investitionsfonds, zudem könnte die Voest mehr CO2 reduzieren, wenn sie für die Produktion mehr günstigen Strom einsetzen darf und dies nicht dem Wettbewerbsrecht widerspricht.

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn, den Stelzer ebenfalls traf, sieht in den 100 Mrd. Euro des Green Deal eine Anschubfinanzierung. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Oberösterreich ein attraktives Ziel ist, weil hier die Umwelttechnik schon sehr weit entwickelt ist“, so Hahn, der großes Interesse für den Green Deal ortet. Gerade seien 43 finanzkräftige und auf grüne Investitionen setzende Investoren, Banken und Fonds, in Brüssel vorstellig geworden.