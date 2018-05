Greiner beschenkt sich im Jubiläumsjahr selbst

Beim Industriekonzern Greiner, der Plastikverpackungen, Schaumstoffprodukte, Extrusionsanlagen und Medizinprodukte herstellt, lief es im 149. Jahr des Bestehens gut. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2017 ein Umsatzplus von sieben Prozent auf 1,579 Milliarden Euro. Alle Sparten reüssierten zudem positiv und der Konzern mit Zentrale in Kremsmünster konnte die 10.000-Mitarbeiter-Marke knacken. Dies ist auch eine regen Zukaufstätigkeit zu verdanken – so erwarb Greiner etwa in Schweden einen Hersteller für Venenverweilkanülen oder in der Türkei einen Verpackungsbetrieb. Auch heuer seien weitere Akquisitionen laut Vorstandschef Axel Kühner geplant, ohne Details zu nennen. Gut läuft es in den USA: Dort betrug das Umsatzplus im Verpackungsbereich mehr als 50 Prozent. Weitere Kapazitätserweiterungen, etwa im Süden der USA, seien laut Kühner denkbar. Eine Plastiksteuer sieht er skeptisch: „Ich denke nicht, dass dies den gewünschten Lenkungseffekt hätte.“

