Greiner startet Recyclinggeschäft

Die Greiner-Gruppe steigt in das Recyclinggeschäft ein. Mit 1. September hat der Kunststoffkonzern mit Zentrale in Kremsmünster den serbischen PET-Flakes-Produzenten ALWAG übernommen, der künftig unter dem Namen „Greiner Recycling d.o.o.“ auftreten wird.

Zum Kaufpreis gab es keine Angaben. „Mit dem ersten Recyclingwerk in der Geschichte von Greiner wollen wir in Zukunft den Einsatz von Recyclingmaterial in der Herstellung unserer Produkte erhöhen. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei Greiner“, so Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender der Greiner AG.

Bisher hat Greiner Recyclingmaterial extern zugekauft. ALWAG stellt PET-Flakes aus recycelten Trinkflaschen her, die als Rohstoff für neue Verpackungen dienen. Die Produktion soll in den kommenden Jahren von derzeit 4000 auf bis zu 7000 Tonnen jährlich gesteigert werden.

Bisherige Kunden werden weiter beliefert, die zusätzliche Menge soll an Greiner Packaging gehen. Greiner plant in einem erste Schritt Investitionen in die Infrastruktur und in ISO-Zertifizierungen sowie die Rekrutierung zusätzlicher Mitarbeiter, heißt es in einer Aussendung. Künftig soll das Werk auch nicht nur recyceltes PET produzieren, sondern „jedem Kunden eine auf seine Bedürfnisse angepasste Lösung präsentieren“, wird betont.

„Mit diesem Schritt wird Recycling ein integrativer Teil unseres Geschäftsmodells. Zugleich stärken wir mit dem Zukauf unsere Position als Nachhaltigkeitspionier am internationalen Markt“, so Manfred Stanek, CEO von Greiner Packaging und designierter COO der Greiner AG.