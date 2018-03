Greisler2.0: Das Aufblühen der Tankstellenshops

Von Christoph Steiner

Teuer, leicht anrüchig und ein wenig einladender Außenauftritt: Tankstellenshops früherer Tage galten nicht gerade als die Hotspots der Einkaufskultur. Mittlerweile setzen die Tankstellenbetreiber aber auf Kooperationen mit den großen Handelsketten – billigere Preise und qualitativere Produkte inklusive. Bis heuer war die Verteilung der Handelsketten auf die Tankstellen-Partner eine relativ klare Sache. Doch seit bekannt wurde, dass Shell und Spar ab August getrennte Wege gehen werden, begann sich das Tankstellen-Karussel wieder zu drehen.

Rewe in der Pole Position

Denn rund 50 Kleinläden wollen durch die Trennung ab September neu beschickt werden. In die erste Reihe der Bewerber hat sich bereits der Rewe-Konzern gestellt, der derzeit schon 261 Tankstellenshops bei BP und Jet ausstattet. „Wir sind derzeit in Gesprächen“, bestätigt man auf VOLKBSLATT-Anfrage. Auch bei Shell erklärt man, dass man eine Kooperation mit einer Tochter des Rewe-Konzerns anstrebe. Offen bleibt also, welches Branding die Shops erhalten werden, sollte der Deal klappen: 80 der 120 von Rewe belieferten BP-Shops firmieren als „Merkur Inside“-Läden, 135 der 141 Jet-Shops laufen unter der Marke Billa. Neben einer dieser Kooperationen wäre auch ein dritter Coup denkbar: Ein zusätzlicher Rewe-Tankstellenauftritt mit der Marke Penny.

Doppler bleibt bei Spar

Finden Shell und Rewe auch in den letzen Verhandlungsdetails zueinander, sollte es der derzeit wohl einzige Neu-Einstieg für Rewe bleiben. An einem in den vergangenen Tagen gestreuten Gerücht über einen Einstieg der Merkur/Billa-Mutter bei der Welser Doppler-Gruppe ist nichts dran. Eine solche Partnerschaft wird von Rewe, Doppler und beim derzeitigen Doppler-Partner Spar heftigst dementiert. Vielmehr bastelt der Welser Tankstellenbetreiber (Turmol, BP) mit Spar an einem neuen Tankstellen-Konzept.

Folge des Greisler-Sterbens

Mit der Doppler-Gruppe als künftig einzigen verbleibenden Partner kooperiert Shell an rund 50 Tankstellen. Derzeit arbeitet man gemeinsam an einer Neu-Konzeption der Shops mit offenerer Raumgestaltung und Genusszonen. Für Doppler-Geschäftsführer Bernd Zierhut sind die Tankstellenshops ein Erfolgsfaktor – auf lange Sicht gesehen soll jede der bemannten Doppler-Tankstellen über einen Shop verfügen, betont er. Die Läden sieht er auch als Gegengewicht zum Greisler-Sterben. Denn das Prinzip sei dasselbe: „Anders als im Supermarkt auf mindestens 600 Quadratmeter Fläche bieten wir auf 85 Quadratmeter alle Artikel des täglichen Lebens an – und das im besten Fall bis zu 24 Stunden am Tag“, spannt er den Bogen.

Losgelöst von der Tankstelle

Mit dem zweiten Shop-Partner Nah&Frisch plant die Doppler-Gruppe indes einen ganz neuen Weg. Die Klein-Shops sollen losgelöst von der Tankstelle an hochfrequentierten Orten und Plätzen – etwa noch nicht versorgten mittelgroßen Bahnhöfen – etabliert werden. „Die Planungen sind kurz vor dem Abschluss“, so Zierhut.