Grenzerfahrungen

Text: Melanie Wagenhofer

1918. Bis zum Ende der Monarchie lebten Böhmen und Oberösterreicher Jahrhunderte friedlich neben- und miteinander. Obwohl, die Tendenzen zum Nationalismus, die seit dem 19. Jahrhundert weit verbreitet waren, hätten sich auch hier schon bemerkbar gemacht, so Fellner, wenn auch weniger im einfachen Volk. Mit Kriegsende entstanden zwei neue Staaten, wurde zwischen Österreich und Tschechien die Grenze gezogen, die deutschsprachigen Gebiete Böhmens kamen zur Tschechoslowakei. Die oberösterreichische Seite wollte den Fluss Maltsch als Grenze haben, die tschechische weiter nach Süden bis zur Wasserscheide vordringen. Fellner zeigt eine Landkarte, auf der die Stadt Freistadt mit der tschechischen Bezeichnung Caklov eingetragen war. 1919/1920 wurde besagter Fluss zur Trennlinie. Fellner: „Diese Grenze – erkennbar an den weißen Steinen mit Kreuzerl — war gut gemacht, sie hat alle Wirren überstanden und besteht heute noch.“ Mit dem Zaun und den dazugehörigen Bestimmungen wuchs auch das Misstrauen der Völker untereinander, wurde die Fremdenfurcht größer. Tschechen waren zu Tausenden im Ersten Weltkrieg desertiert, so Fellner, man habe ihnen die Mitschuld am verlorenen Krieg gegeben. Grundstücke vieler Mühlviertler Bauern jedoch hätten noch „drüben“ gelegen, die vielen kleinen Wege, die es vorher gegeben hatte, wurden unpassierbar, Brücken weggerissen: „Oft musste ein Landwirt einen riesigen Umweg über einen der neuen, offiziellen Grenzübergänge auf sich nehmen, um auf seine Felder und in seine Wälder zu gelangen“, erzählt Fellner.

In der Zwischenkriegszeit boomte der Schmuggel. Die wirtschaftliche Lage war drin in der Tschechei, wie man sagte, deutlich besser als in Österreich. Auf dem Gebiet der Tschechoslowakei, deren Schutzmacht Frankreich war, befanden sich wichtige Industriebetriebe aus der Zeit der Monarchie. Die Zöllner hüben und drüben mussten sich etwas einfallen lassen, um Schmugglern auf die Spur zu kommen. Manchmal hätten sie in Mühlviertler Orten die Hl. Messe am Sonntag besucht, erzählt Fellner. Wenn die Gläubigen knieten, dann konnte man sehen, von welcher Marke das Schuhwerk war. Das kam nämlich oft illegal über die Grenze: Die tschechische Firma Bata, einst Lieferant der K.u.k.-Monarchie, hatte sich auf billiges Schuhwerk verlegt und die Gebetshaltung bei vielen das typische B für Bata sichtbar werden lassen. „Oder man hat am Grenzübergang eine Fläche sauber gekehrt und Sand gestreut. Viele sind mit alten Schuhen am Fuß nach Tschechien gefahren und mit neuen zurückgekommen, die im Sand das besagte B hinterlassen haben.“

1938. Dann kam der Zweite Weltkrieg und mit ihm der Anschluss der sudetendeutschen Gebiete. Fellner: „In der Tschechoslowakei lebten 3,2 Millionen Deutschsprachige, die die großteils die Randgebiete Böhmens besiedelten. Sie befürworteten den Anschluss.“ Und auch der Jubel im Mühlviertel darüber sei groß gewesen, wie Fellner aus Zeitungsberichten entnehmen konnte. Als die Nazis 1939 dann das komplette Tschechien „kassierten“ und daraus das Protektorat Böhmen machten, sei es zu zahlreichen Verbrechen gekommen: „Erst vor wenigen Jahren hat man riesige Massengräber gefunden mit ermordeten Gegnern des Regimes“, weiß Fellner. Die tschechische Bevölkerung sollte in Eindeutschungsfähige und Nicht-Eindeutschungsfähige unterteilt werden, Letztere vertrieben werden, so Fellner.

Aus Nachbarn werden Fremde

Mit Ende des Krieges wurden die Grenzen wiederhergestellt und Freistadt erneut ein wichtiger Fluchtpunkt: 1945 wurden 100.000 Flüchtlinge durchgeschleust. Fellner: „Im Mai und Juni 45 lebten 12.000 Flüchtlinge in der Stadt. Und das in einer Zeit, in der es nur wenig zu essen gab und vieles zerstört war.“ Die Stadt war zuständig für Unterkunft und Verpflegung. Die Flüchtlinge wurden in den noch geschlossenen Schulen und in Baracken untergebracht und sukzessive abgeschoben: etwa Reichsdeutsche sofort nach Deutschland. Viele Ostflüchtlinge lebten bis 1950/51 in vier Baracken in Freistadt. Ein paar Familien seien noch da ebenso wie Südtiroler, die sich zur Zeit Hitlers entschlossen hatten, ihre Heimat zu verlassen, die sogenannten Optanten. Die Flüchtlinge, die blieben, seien damals schnell integriert gewesen.

In den ersten Jahren nach dem Krieg unter russischer Besatzung sei die Grenze sehr unsicher gewesen, so Fellner. Drüben seien tschechische „Goldgräber“ unterwegs gewesen, die verlassene Häuser besetzten und plünderten, aus denen Deutsche vertrieben worden waren. Und wieder blühte der illegale Warenverkehr. Aus Reichenthal sei ihm berichtet worden, so Fellner, dass man am Sonntag nach der Hl. Messe Bestellungen aufgeben konnte. So hätte man ohne weiteres etwa eine trächtige Kuh ordern können. Die „Ware“ sei dann bis zum nächsten Sonntag drüben besorgt sprich gestohlen worden, der Austausch habe teilweise ganz offen stattgefunden.

1948 fingen mit ihrer Machtübernahme die Kommunisten ihre Propaganda mit genau entgegengesetzten Vorzeichen an“, so Fellner. Die Sudetendeutschen wurden – legitimiert durch die Benes-Dekrete – vertrieben, Belastete kamen zur Zwangsarbeit ins Uranbergwerk in Joachimsthal, wo viele in der Folge an Krebs erkrankten und starben. Von den Ereignissen in der Tschechoslowakei nach dem kommunistischen Putsch 1948 habe man im Mühlviertel kaum etwas mitbekommen, erinnert sich der Museumsleiter. So wie für die Tschechen habe es den Eisernen Vorhang für uns natürlich nie gegeben: Er sei ab den 1960er-Jahren regelmäßig über die Grenze gefahren, habe nie ein Problem gehabt, ein Visum zu bekommen und sich „drüben“ stets frei bewegen können. „Da sind die Einreisebestimmungen in die USA heute härter.“ Bei uns sei es lange verpönt gewesen, hinüberzufahren. „Was tust du drüben bei den Kummerln?“ sei die Reaktion vieler Landsleute auf seine Reisetätigkeit gewesen. Man habe nix mit „drüben“ zu tun haben wollen. Viele Vorurteile hätten die Haltung der Menschen bestimmt. der Eiserne Vorhang hätte für vieles als Ausrede herhalten müssen. Probleme hätten nur belastete Personen bekommen, solche, die nach der Machtübernahme durch die Kommunisten vor gerichtlicher Verfolgung geflüchtet waren. Oder auch, wer sich unerlaubter Weise zu nahe an die tschechische Grenze heranwagte. Der lief Gefahr, von den Tschechen aufgegriffen zu werden: „Dann wurde man in der Regel verhört, bestraft und schließlich wieder freigelassen.“

Für die Menschen „drüben“ war die Lage schwieriger. Bis 1989 habe es insgesamt vierzehn Tote an der oberösterreichischen Grenze gegeben, so Fellner. Hunderte Personen wurden bei Fluchtversuchen ergriffen und teilweise zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, es gab aber auch immer wieder Menschen, die bei ihren Fluchtversuchen erfolgreich waren. Ob Einzelne aus politischen Gründen, als Spione, wegen Wirtschaftskriminalität oder aus familiären Gründen über die Grenze wollten, sei meistens unklar geblieben. In den 80ern hätten dann mehr Menschen aus der DDR versucht, über diese Grenze illegal in den Westen zu gelangen, später dann Wirtschaftsflüchtlinge aus Polen. Grenzverletzungen, sogenannte Durchbrüche, seien aber von österreichischer Seite genauso häufig vorgekommen wie umgekehrt. „Aus 1972 sind 320 Überflüge von österreichischer Seite registriert, mit denen die Lage drüben ausgekundschaftet wurde.“ Informationen, die wohl, so mutmaßt Fellner, gleich bei den Amerikanern landeten.

1968. Mit dem Prager Frühling, den die Reformen Alexander Dubceks einleiteten, gelang kurzfristig eine leichte Öffnung: Doch Reise- und Pressefreiheit wurden von den Russen schon im August wieder abgedreht. Wieder ergoss sich ein Flüchtlingsstrom über Österreich, 12.000 Personen aus Tschechien blieben. Erneut sei in Freistadt ein Flüchtlingslager errichtet worden. Auf tschechoslowakischer Seite wurden die Grenzbefestigungen wieder verstärkt und ausgebaut.

Nach dem Krieg habe man in der Tschechoslowakei versucht, die grenznahen Gebiete wiederzubesiedeln. Die Bestrebungen scheiterten auch an der genossenschaftlich organisierten Landwirtschaft, die mit ihren Großbetrieben dafür sorgte, dass klein strukturierte bäuerliche Betriebe nutzlos wurden. Viele Orte verschwanden. Die Ausstattung der Kolchosen sei damals besser gewesen als die der Landwirtschaften auf der oö. Seite, so Fellner. „Als man bei uns noch mit dem Gaul übers Feld fuhr, waren dort schon große Maschinen im Einsatz.“ Und so ein Skoda habe in den 60ern durchaus westeuropäischen Standards entsprochen und sei vergleichbar gewesen mit einem Käfer.

Auch 1989, als die „samtene Revolution“ stattfand, die gegenseitige Visapflicht fiel, blieb der große Andrang aus. „Die meisten haben höchstens etwas gekauft“, sagt Fellner. Heute seien die Tschechen wichtig für den Tourismus und wertvolle Mitarbeiter in heimischen Unternehmen.

Auf beiden Seiten habe es viele Ungerechtigkeiten gegeben und damit Vieles, das aufgearbeitet werden müsse, gibt sich Fellner versöhnlich. Dass jetzt intensiver geforscht werde, liege daran, dass junge Historiker am Werk seien, die völlig unbelastet agieren können. Derzeit entsteht in grenzüberschreitender Zusammenarbeit unter der Regie von Niklas Perzi und Hildegard Schmoller vom Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ein gemeinsames Österreichisch-Tschechisches Geschichtsbuch für Schulen, das auch beiderseits von staatlicher Seite unterstützt wird. Fellner: „Ein Meilenstein, dass zwei ehemals verfeindete Gruppen sich jetzt zusammensetzen und schauen: Was ist unsere Geschichte?“