Die Entscheidung über den Brexit wurde also wieder einmal verschoben. Die X-ten Entscheidungs- und Abstimmungstage stehen bevor, in der EU fährt man ob der verqueren Umstände mittlerweile zweigleisig. Ein Team arbeitet EU-Chefverhandler Michel Barnier zu, ein zweites unter der Leitung des deutschen Martin Selmayr erarbeitet die Grundlagen für den No-Deal-Brexit, das von allen gefürchtete Worst-Case-Szenario.

Die Vorbereitungen für beide Varianten würden gut laufen, erklärte gestern Insider EU-Parlamentarier Paul Rübig. Eine Scheidung nach 44 Jahren sei eben sehr beraterfreundlich, die unterschiedlichen Denkfabriken laufen auf Hochtouren, beschreibt Rübig die aktuelle Situation in Brüssel.

Gefahr: Vom Neben- zum Kriegsschauplatz

Die Nebenwirkungen des Auseinandergehens der Union und der Briten bereiten dem Welser da schon mehr Kopfzerbrechen. Wie in jeder Scheidung gehe es auch um die Kinder, gab er bei einer Diskussionsrunde auf Einladung der Industriellenvereinigung OÖ zu bedenken. Diese Kinder seien zwar schon groß, aber immerhin arbeiten würden 3,5 Millionen EU-Bürger in Großbritannien arbeiten und 1,5 Millionen in anderen EU-Staaten, beschreibt er die Dimension der anstehenden Arbeitsmarktproblematik. Am wenigsten Konfliktpotenzial sieht er in der Finanzfrage, man werde sich auf Zahlungen in der Höhe von 40 bis 50 Mrd. Euro einigen, ist er zuversichtlich.

Gänzlich anders und gefährlich beurteilt er die Frage der Grenzziehung. Gibraltar könnte hier zum Zankapfel werden und die Sache auch militärisch eskalieren lassen befürchtet er.

Denn der Affenfelsen ist die Einfahrtskontrolle des britischen Militärs ins Mittelmeer, „dort verstehen sie keinen Spaß“, so Rübig. Da die Spanier dort aber auf auf offene Grenzen pochen, könnte eine Konfrontation der beiden Länder die militärische Beistandspflicht der EU für die Iberer auslösen, malt er ein düsteres Szenario. Schon deshalb sei ein geregelter Brexit Ziel Nummer eins, betont der längstdienende Österreicher im Europäischen Parlament.

Wirtschaftlich verkraftbar

Aus wirtschaftlicher Sicht waren sich seine Mitdiskutanten gestern durchwegs einig, dass sich die Folgen in Grenzen halten würden. Gert Reichetseder von Wacker Neuson etwa erwartet nach dem Brexit auf Dauer eine Normalisierung der Handelsbeziehung einstellen werden, denn die Voraussetzungen wären ja für alle gleich. Die negativen Folgen des Handelshemmnisse hätte der Kunde zu tragen, so seine Prognose. Dass mit der liberalen Ausrichtung der Briten ein Gegenpart zu den südeuropäischen Ländern und den Visegrad-Staaten abhanden kommt, beurteilte IV-OÖ-Präsident Axel Greiner als großen Verlust für die Union. cs