Griechenland und Spanien boomen

LINZ — Der Urlaub ist das Highlight des Jahres. Reisen bedeutet Entspannen, etwas erleben und Zeit mit den Liebsten verbringen — egal ob an einem österreichischen See oder am Sandstrand auf den Malediven. Ein VOLKSBLATT-Lokalaugenschein in der Linzer Innenstadt zeigt die Reisevorlieben der Oberösterreicher.

Autoreisen voll im Trend

Welche generellen Reisetrends sich 2018 abzeichnen, verrät Felix Passenbrunner, Leiter des Reisebüros Reisewelt an der Linzer Landstraße: „Bei Selbstfahrern sind das nahegelegene Italien und Kroatien heuer die Renner. Bei Flugreisen liegen Griechenland und Spanien in der Beliebtheit ganz vorne.“ Diejenigen, die schon im Sommer vom Fernweh geplagt werden, zieht es dieser Tage auf die Malediven oder nach Thailand.

Vorteile des Reisebüros

Um bei einem Städtetrip den Badespaß nicht missen zu müssen, kombinieren laut Passenbrunner viele eine Woche Badeurlaub mit einem kurzen Städteaufenthalt oder umgekehrt. Auch Kreuzfahrten sind weiterhin gern gebuchte Möglichkeiten, um viele Städte in kurzer Zeit mit großem Komfort zu besichtigen. Dabei sieht der Experte weiterhin eine gute Position der Reisebüros im Wettbewerb mit Online-Anbietern: Für die Reisebüros spreche insbesondere die persönliche Beratung. „Aufgrund dieser Serviceleistung ist es klar im Vorteil gegenüber Online-Hotelsuchmaschinen“, so Passenbrunner.

Das Reisebüro halte sich außerdem an die Reisewarnungen des österreichischen Ministeriums, wenn es darum geht, welche Reiseziele vermieden werden sollten. „Diese Destinationen werden dann nicht empfohlen beziehungsweise erst gar nicht angeboten“, erklärt der Reisebüro-Leiter.