Grippewelle läuft in OÖ langsam an

LINZ – 107 erwerbstätige Oberösterreicher sind derzeit laut Gebietskrankenkasse (GKK) an Grippe (Influenza) erkrankt, 2496 Personen sind wegen einer Erkältung krank geschrieben. Im Vorjahr gab es um diese Zeit 186 Grippefälle und 2985 Erkältete, die nicht ihrer Arbeit nachgehen konnten. Wie sich die Grippewelle heuer entwickeln wird, lässt sich aus den Daten der Vorjahre aber nicht vorhersagen, weil der rasante Anstieg zu Jahresbeginn 2017, bereits Ende Jänner kontinuierlich wieder abnahm. 2015 hingegen lagen um den 20. Februar herum mit rund 270 Personen extrem viele mit „echter Grippe“ im Bett.

Auch wenn der Vierfach-Impfstoff bereits vergriffen ist, läuft die Impfung mit dem Dreifach-Wirkstoff noch bis 3. Februar. In den GKK-Impfstellen, die etwa ein Zehntel aller Grippeimpfungen in Oberösterreich vornehmen, wurden heuer bereits 4500 Menschen geimpft, im Vorjahr waren es rund 3600. Insgesamt hatten sich 2017 mehr als 35.000 Menschen in OÖ impfen lassen.

gespag wendet Influenza-Schnelltest an

Einen neuen Weg geht man in den gespag-Spitälern. Mit dem Influenza-A/B-Schnelltest kann innerhalb von zehn Minuten geklärt werden, ob der Patient unter einem grippalen Infekt leidet oder an einer „echten“ Grippe erkrankt ist. Aktuell liegen in sechs der acht gespag-Häusern 72 Grippe-Patienten. Nur im LKH Rohrbach und im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gibt es keine Influenza-Patienten. „Wenn uns jemand mit Grippesymptomen aufsucht, hilft der Test, der zu 90 Prozent zuverlässig ist, innerhalb kürzester Zeit, die Entscheidung über die Notwendigkeit einer stationären Aufnahme im Krankenhaus zu treffen“, erklärt Michael Alexander Hubich, Ärztlicher Direktor am LKH Steyr. Grippepatienten werden wegen der hohen Ansteckungsgefahr isoliert von Mitpatienten in einem eigenen Zimmer untergebracht. Die erste Anlaufstelle für die Erkrankten sollte aber in jedem Fall der Hausarzt sein, heißt es seitens der gespag.

Tipps zur Vermeidung von Erkältungen und Grippe

Papiertaschentücher verwenden und rasch entsorgen.

Beim Niesen und Husten nicht die Hand, sondern den Ellbogen vorhalten. So werden Viren und Keime nicht beim nächsten Händeschütteln oder Türöffnen übertragen.

Mit ausgewogener Kost das Immunsystem stärken.

Händedesinfektion nach dem Krankenhausbesuch.

Außerhalb des Spitals wird gründliches Händewaschen und regelmäßiger Handtuchtausch empfohlen.

Kinder, Schwangere oder immungeschwächte Personen sollten keinen Grippe-Erkrankten besuchen.

Man kann sich noch gegen Grippe impfen lassen, auch wenn der Impfstoff nicht immer zu 100 Prozent wirkt, kann er die Komplikationsrate senken.

