Größeres Plus für kleine Pensionen

Regierung will Erhöhung „über die Inflation hinaus“ — SPÖ fordert Deckel

Nach der Bekanntgabe des für die Pensionsanpassung relevanten Inflationswertes von rund 2 Prozent für 2019 kündigt die schwarz-blaue Regierung nun ein „kräftiges Plus“ bei den kleinen Pensionen an. Diese sollen nicht nur an die Inflation angepasst, sondern darüber hinaus stärker angehoben werden. Eine entsprechende Punktation dürfte kommende Woche im Ministerrat beschlossen werden. Details darüber hinaus wurden freilich nicht mitgeteilt, Sozial- und Finanzministerium würden derzeit verschiedene Modelle berechnen. Aber Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ließ bereits wissen: „Besonders Bezieher von kleinen und mittleren Pensionen sind von der Teuerung stärker betroffen.“ Diese sollen daher von der Pensionserhöhung profitieren. Vizekanzler Heinz-Christian Strache sieht damit ein freiheitliches Versprechen umgesetzt.

SPÖ uneins

Bei der SPÖ ist man sich noch nicht ganz einig, was man von der Regierung fordert: Mindestpensionisten sollten auf jeden Fall vier Prozent bekommen, Pensionen bis 1500 sollten mindestens um drei Prozent erhöht werden und „bei Luxuspensionen über 5000 Euro soll endlich ein Deckel eingezogen werden“, verlangt SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Sein Parteikollege Peter Kostelka, Präsident des Pensionistenverband, will hingegen eine „faire Erhöhung um mindestens vier Prozent für alle“. Alles darunter würde einen Kaufkraftverlust für die Senioren bedeuten. Die von Strache in Aussicht gestellte Einmalzahlung von 100 Euro ist für Kostelka angesichts von kolportierten Kosten von 140 Mio. Euro eine „Verhöhnung“.

Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker fordert als Voraussetzung für eine Erhöhung eine Pensionsreform. Denn das ständige außertourliche Erhöhen der kleinen Pensionen ohne eine echte Gesamtreform heble das Versicherungsprinzip aus.